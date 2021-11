Marché des étiquettes RFID | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Technologie extraterrestre, LLC ; AWID ; SOCIÉTÉ AVERY DENNISON

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le marché Étiquettes RFID, qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention sur les joueurs écrasants Alien Technology, LLC; AWID ; AVERY DENNISON CORPORATION; Stora Enso ; CAEN RFID Srl; Systèmes de point de contrôle, Inc. ; RFID GAO ; GlobeRanger ; Impinj, Inc. ; Invengo Technology Pte. Ltd. ; MOJIX; Motorola Mobility LLC ; Nedap – Technologie pour le live ; Semi-conducteurs NXP ; Smartrac SA ; Zebra Technologies Corp. ; Honeywell International Inc. ; Groupe d’assemblage SAG Securitag Co., LTD ; Identiv, Inc. ; Confidex Ltd. ; Omni-ID ; Technologie Savi ; RFID Vizinex ; HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB ; TrackX ; Solution mondiale RFID ; Usine d’étiquettes ; Code RF ; CoreRFID ; Tageos; ams SA; sont quelques-uns des principaux concurrents actuellement présents sur le marché.

Le marché mondial des étiquettes RFID devrait passer de sa valeur initiale estimée de 4,31 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 9,08 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,75 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de l’adoption et des initiatives entreprises par les différents fabricants et organismes gouvernementaux.

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) sont des étiquettes utilisées dans l’industrie de l’emballage qui ont été équipées de la technologie d’identification par radiofréquence. La fourniture de cette technologie dans les étiquettes améliore la transparence dans la chaîne d’approvisionnement des biens de consommation et améliore l’efficacité et l’efficience de la chaîne d’approvisionnement.

Ce rapport couvre également l’impact de COVID-19 sur le marché mondial. La pandémie causée par le coronavirus (COVID-19) a affecté tous les aspects de la vie dans le monde, y compris le secteur des affaires. Cela a entraîné plusieurs changements dans les conditions du marché.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

Accroître l’adoption et l’utilisation de systèmes et d’étiquettes RFID dans la fabrication et les biens de consommation ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Croissance de l’utilisation des mesures de sécurité et de la protection des colis ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Exigence de coûts importants pour l’installation et l’intégration de systèmes RFID qui sont utilisés pour diverses fonctionnalités dans les étiquettes RFID ; ce facteur devrait agir comme un frein à la croissance du marché

Réalise une segmentation globale du marché des étiquettes RFID : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par taille de plaquette (200 mm, 300 mm, autres),

Type d’étiquette (RFID passive, RFID active),

Fréquence (basse fréquence, haute fréquence, ultra-haute fréquence, ultra-haute fréquence active),

Application (agriculture, commerce, transport, santé, logistique et chaîne d’approvisionnement, aérospatiale, défense, commerce de détail, sécurité et contrôle d’accès, sports),

Facteur de forme (bouton, carte, implants, porte-clés, étiquette, billets papier, bracelet, autres),

Matériel (plastique, papier, métal, verre, autres)

Le rapport RFID TAGS couvre les parts de marché pour le monde, l’ Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, Stora Enso a annoncé le lancement d’une nouvelle technologie d’étiquette RFID durable appelée « ECO by Stora Enso ». Le produit est à base de papier, ce qui en fait des produits durables et entièrement recyclables. La technologie offre aux fabricants une transparence dans le traçage et une protection tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits.

En avril 2018, AVERY DENNISON CORPORATION a annoncé le lancement de produits RFID UHF lors du RFID Journal LIVE! 2018. Les produits sont conçus pour répondre aux exigences des segments de marché de l’alimentation et des boissons, des soins personnels et des cosmétiques. L’application de ces produits fournira des informations précises et uniques pour chaque colis via la plate-forme Janela TM d’AVERY.

En février 2017, Invengo Technology Pte. Ltd. a annoncé le lancement de l’étiquette RFID UHF la plus mince pour une utilisation dans les divisions du marché de la blanchisserie et du textile. Le produit appelé « LinTRAK-Slim », doit être tissé et cousu dans le textile et est très discret. Le produit utilise la technologie de puce Monza R6-P d’Impinj, Inc..

