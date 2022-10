Marché des étiquettes industrielles 2020 avec les données des principaux pays et les opportunités par régions

L’isolation fait référence aux matériaux isolants utilisés sur les murs, les plafonds et les planchers pour réduire l’intensité de la chaleur, du courant électrique et du bruit dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. Le rapport sur le marché mondial de l’isolation par Market Research Future (MRFR) comprend des estimations de revenus et de croissance pour la période de 2016 à 2022 (période de prévision). Il a fallu l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 pour retravailler ses prévisions.

Portée du marché

Le marché mondial de l’isolation est stimulé par les mesures de conservation de l’énergie prises par les pays pour contrôler leurs niveaux d’émission. Les avantages des matériaux isolants tels qu’une bonne valeur R, un coefficient de réduction du bruit élevé et une installation facile peuvent influencer le marché dans une large mesure. L’industrialisation rapide et l’urbanisation sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de matériaux isolants. La population croissante et la migration vers les villes peuvent justifier le besoin de matériaux qui nécessitent peu d’énergie et permettent d’économiser sur les dépenses. Le développement d’une meilleure infrastructure et le soutien réglementaire pour les secteurs industriel et résidentiel peuvent alimenter considérablement la demande du marché.

Les pays à climat tropical peuvent déclencher le besoin d’isolation thermique et stimuler la croissance globale du marché. Cela peut être vu avec la construction de gratte-ciel, d’immeubles de grande hauteur et d’hôtels modernes.

Mais le démantèlement des politiques gouvernementales favorables peut menacer la croissance du marché.

Segmentation

Le marché mondial de l’isolation est segmenté par matériau et application.

Les types de matériaux comprennent la laine minérale, la fibre de verre, les fibres naturelles et les fibres plastiques. Le segment de la laine minérale devrait générer des revenus à une vitesse rapide au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’augmentation des investissements dans le secteur de la construction, à l’intérêt pour la rénovation des bâtiments existants et aux nouvelles réglementations en matière d’efficacité énergétique et de sécurité incendie.

Par application, il est divisé en résidentiel et non résidentiel.

Perspectives de la concurrence

Dow Building Solutions, Johns Manville, Nova Chemicals Corporation, Bayer AG, Knauf Gips, CertainTeed Corporation, GAF Materials, Huntsman Corporation, Atlas Roofing Corporation et Owens Corning sont des acteurs clés du marché mondial de l’isolation. Les principales stratégies pour maintenir leur position actuelle comprenaient des expansions et le développement de produits.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Europe, l’APAC et le reste du monde (RoW) sont des régions considérées pour les perspectives du marché mondial de l’isolation.

L’APAC devrait afficher une croissance robuste au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la vague d’investissements directs étrangers (IDE) qui s’élevaient à près de 559 milliards USD en 2015. Les efforts de modernisation des infrastructures urbaines et les politiques visant à redynamiser le secteur immobilier sont de bon augure pour le marché mondial de l’isolation. Le développement de bâtiments commerciaux en Chine, en Inde, en Indonésie, à Taïwan et au Vietnam peut induire la demande de matériaux d’isolation thermique.

L’Amérique du Nord est la deuxième plus grande région du marché, suivie de l’Europe. La préférence pour les économies d’énergie, les investissements dans les bâtiments écologiques et l’afflux de capitaux dans le secteur immobilier sont les principaux facteurs de croissance du marché régional. Le développement de complexes commerciaux et la construction dans le secteur résidentiel peuvent être de bon augure pour le marché mondial de l’isolation.

L’Europe devrait être un pivot pour le marché mondial de l’isolation en raison des efforts déployés par les pays de l’Union européenne pour réduire les émissions de carbone et les coûts énergétiques. Le Royaume-Uni est l’un des plus grands défenseurs des matériaux isolants en raison de l’afflux de ressources dans les projets commerciaux et résidentiels. Les programmes gouvernementaux tels que l’Energy Company Obligation (ECO) et le Green Deal pour promouvoir l’efficacité énergétique dans les maisons peuvent alimenter la demande de matériaux isolants.

