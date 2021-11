Marché des essieux de remorque reflétant un TCAC de 5% au cours de la période de prévision 2019-2029

Le taux élevé d’industrialisation, le fléchissement des activités commerciales internationales et l’augmentation considérable du revenu disponible dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et le Brésil, continuent collectivement d’offrir une poussée indirecte au marché des essieux de remorque. La demande croissante de durabilité des automobiles devrait stimuler le marché mondial des essieux de remorque automobile.

D’ici la fin de 2019, la valeur marchande des essieux de remorques devrait atteindre 6,5 milliards de dollars américains et devrait atteindre un TCAC de 5 % jusqu’en 2029. Avec une opportunité supplémentaire importante en dollars pour le marché des essieux de remorques au cours de la période de projection, des opportunités majeures sont attendues. émergera grâce à une forte demande de remorques pour poids lourds dans les économies en développement d’Amérique latine, suivies de la Russie et de la Chine.

Sociétés :Meritor, Inc.,Hendrickson Corporation,BPW Group,SAF-Holland SA,Guangdong Fuwa Engineering Group Co., Ltd.,Schmitz Cargobull,Gigant – Trenkamp & Gehle GmbH,Guangzhou TND Axle Co., Ltd.,Redneck Trailer Supplies ,JOST Axle Systems,York Transport Equipment (Asia) Pte Ltd.,HD REMORQUES PVT LTD,Rogers Willex,Dexter Axle Company

Couverture : toutes les principales zones géographiques et segments clés

Segments : marché des essieux de remorque segmenté par remorque modulaire, essieu de remorque de motoneige d’une capacité de 8 000 à plus de 15 000 tonnes

Géographies : Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Pérou), Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, Nordique, Europe de l’Est), CEI et Russie, Asie -Pacifique (Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud), Japon, Moyen-Orient et Afrique (Pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël)

Marché des essieux de remorque – Portée du rapportPersistence Market Research (PMR) a récemment publié un rapport d’étude sur le marché mondial des essieux de remorque. Le rapport fournit une évaluation détaillée des principales dynamiques du marché telles que les moteurs, les tendances, les opportunités et les contraintes, ainsi que des informations détaillées sur la structure du marché des essieux de remorque. Ce rapport d’étude de marché présente des faits et des chiffres exclusifs sur la croissance du marché des essieux de remorque au cours de la période de prévision.

Les indicateurs clés de la croissance du marché, tels que l’analyse de la chaîne de valeur et la chaîne d’approvisionnement, le taux de croissance annuel composé (TCAC) et la croissance d’une année sur l’autre (Y-o-Y) du marché sont expliqués dans l’étude de PMR de manière complète. Ces informations peuvent aider les lecteurs à comprendre les projections de développement quantitatives du marché des essieux de remorque au cours de la période de prévision.

L’étude est pertinente pour les parties prenantes du marché des essieux de remorque, ainsi que pour les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs et les investisseurs, car elle peut les aider à comprendre les stratégies applicables pour se développer sur le marché. Les parties prenantes, les investisseurs, les experts du secteur, les chercheurs et les journalistes, ainsi que les chercheurs commerciaux du marché des essieux de remorque peuvent tirer parti des informations et des statistiques présentées dans le rapport de recherche de PMR.

Le rapport comprend des faits et des chiffres liés aux facteurs macro et microéconomiques qui ont un impact sur la croissance du marché des essieux de remorque. L’étude offre également des informations exploitables basées sur les tendances futures du marché des essieux de remorque. En outre, les acteurs régionaux et les nouveaux entrants sur le marché des essieux de remorque peuvent également utiliser les informations présentées dans ce rapport pour prendre des décisions commerciales et gagner du terrain sur le marché.

