Marché des essais cliniques: taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Le marché des essais cliniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 5,15 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Un essai clinique est essentiellement une étude menée sur des personnes par des chercheurs pour trouver un nouveau médicament ou un nouveau traitement, comme un régime alimentaire ou un dispositif médical. Il est également utilisé pour savoir s’il est sûr et efficace pour les personnes.

La demande croissante d’essais cliniques dans les pays en développement, la croissance de la population gériatrique, la mondialisation des essais cliniques et les avancées technologiques sont les principaux facteurs de croissance du marché des essais cliniques. L’augmentation des taux de recrutement de patients dans les essais cliniques en utilisant des ressources en ligne devrait également propulser la croissance du marché. De plus, l’incidence croissante des maladies chroniques associée à la mondialisation des activités de développement de médicaments stimule la croissance globale du marché. Cependant, le coût élevé de ces essais cliniques freine la croissance du marché. En plus de cela, on estime également que des délais d’approbation plus longs entravent la croissance globale du marché.

La demande croissante de CRO pour mener des essais cliniques dans le secteur pharmaceutique, en raison de l’expertise diversifiée des CRO et de l’adoption de technologies de pointe dans les essais cliniques, devrait créer des opportunités lucratives sur le marché. D’autre part, le manque d’opérateurs qualifiés pour faire fonctionner les appareils est susceptible de remettre en cause la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des essais cliniques sont Clinipace, Laboratory Corporation of America Holdings, Eli Lilly and Company, ICON Plc., Novo Nordisk A/S, Parexel International Corporation, Pfizer Inc., PPD, Inc., IQVIA . , Sanofi, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Alcami Corporation, Inc., Accell Clinical Research LLC, Congenix LLP, Labcorp Drug Development., ecronacunova, Medpace, LUMITOS AG, ICON plc et SIRO Clinpharm Private Limited.

Le paysage concurrentiel du marché Essais cliniques fournit des détails par concurrent. Comprend un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits et la dominance des applications. .

Points clés couverts dans le rapport: –

Les aspects essentiels pris en compte dans le rapport sur le marché mondial des essais cliniques consistent en les principaux concurrents opérant sur le marché mondial.

Le rapport comprend des profils d’entreprises occupant des positions de premier plan sur le marché mondial.

Les ventes, les stratégies d’entreprise et les capacités technologiques des principaux fabricants sont également mentionnées dans le rapport.

– Les facteurs moteurs de la croissance du marché mondial des essais cliniques sont expliqués de manière exhaustive, ainsi qu’un compte rendu détaillé des utilisateurs finaux de l’industrie.

Le rapport explique également les segments d’application importants du marché mondial aux lecteurs/utilisateurs.

Ce rapport effectue une analyse SWOT du marché. Dans la dernière section, le rapport rappelle les sentiments et les perspectives d’experts préparés et formés dans l’industrie.

Les experts évaluent également les politiques d’exportation/importation susceptibles de propulser la croissance du marché mondial des essais cliniques.

Le rapport sur le marché mondial des essais cliniques fournit des informations précieuses aux décideurs politiques, aux investisseurs, aux parties prenantes, aux prestataires de services, aux producteurs, aux vendeurs et aux organisations opérant dans l’industrie et souhaitant acheter ce document de recherche.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Environnement du marché mondial des essais cliniques

Partie 04 : Taille du marché mondial des essais cliniques

Partie 05 : Marché mondial des essais cliniques par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Investir dans la recherche vous donne accès à des informations telles que :

Marché des essais cliniques [Global – Segmentation par région]

Segmentation au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/startups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

la taille du marché

Taille du marché par application/industrie

Prévision/Prévision du marché

