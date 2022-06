Marché des essais cliniques | Dynamique fondamentale et évaluation complète jusqu’en 2030

Le marché mondial des essais cliniques devrait passer de 39 710,2 millions USD en 2021 à 59 570,1 millions USD d’ ici 2030 , avec un TCAC de 5 . 2 % de 2022 à 2030 . Parallèlement à l’augmentation du fardeau des maladies, l’augmentation de la population de patients a entraîné une augmentation de la R&D dans la découverte de médicaments, ce qui a contribué à augmenter les essais cliniques dans l’industrie. En outre, les investissements dans les essais cliniques devraient influencer positivement la croissance du marché à l’avenir. Par exemple, la découverte de médicaments à petites molécules est une priorité pour Cancer Research UK. Il finance des projets jalonnés à toutes les étapes de la découverte de médicaments, de l’identification de la cible aux premières études précliniques, par le biais d’un programme appelé « Small Molecule Drug Discovery Project Award ». Il fournit un financement annuel de 100 000 GBP pendant 12 à 36 mois.

De plus, avec la demande croissante de médicaments génériques et de produits biologiques, la nature capitalistique de l’entreprise et les exigences de fabrication complexes, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont identifié la rentabilité potentielle de la passation de contrats avec des CRO pour les essais cliniques.

Selon un rapport sur les partenariats stratégiques avec les CRO publié par l’Université Tufts en collaboration avec ICON PLC, 70 % de tous les essais cliniques seront transférés aux CRO d’ici 2020. À mesure que les CRO s’impliquent davantage dans la recherche clinique et sont considérées comme des partenaires calculés, donnant accès à une expertise dédiée et des patients dans le monde entier, leur rôle a pris de l’importance. En outre, l’émergence de COVID-19 et le développement de nouvelles thérapies devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des essais cliniques

Une course mondiale est en cours pour découvrir un vaccin, un médicament ou une combinaison de traitements qui peuvent perturber le virus SRAS-CoV-2, qui cause la maladie COVID-19, et prévenir des décès généralisés. La pandémie de COVID-19 en cours a ralenti divers processus de découverte de médicaments en raison de la pause de divers essais cliniques. Cependant, sur une note plus positive, les sociétés pharmaceutiques s’attendent à de généreuses incitations à investir dans le développement de médicaments et de vaccins contre les maladies infectieuses.

En mars 2021, Moderna Inc. a annoncé les premiers participants dosés en phase 2/3 du candidat vaccin COVID-19 dans la population pédiatrique. Le COVID-19 a affecté le recrutement de patients pour de nouveaux essais et le maintien des patients inscrits conformément à leurs calendriers d’études. Selon un rapport publié par Continuum Clinical en 2020, 56% des centres de recherche médicale américains et 81% des sites européens ont constaté que les patients inscrits ont très peu ou pas de chance de poursuivre leurs essais cliniques. Cependant, de nombreuses organisations de recherche sous contrat (CRO) sont passées au numérique avec les essais cliniques en réponse à la pandémie de COVID-19. PPD Inc., l’une des plus grandes CRO, s’est associée à Medable et Science 37, deux acteurs clés des essais cliniques virtuels.

Dynamique du marché mondial des essais cliniques

Moteurs : demande d’essais cliniques dans les pays en développement

De nombreux besoins cliniques non satisfaits existent encore dans les pays émergents du fait de la prévalence des maladies infectieuses et tropicales. L’Inde et la Chine ont le taux de prévalence le plus élevé pour les troubles métaboliques en raison de l’augmentation du nombre d’individus, combiné à la résistance à l’insuline, à l’hyperlipidémie et à l’obésité. L’un des avantages les plus évidents de la réalisation d’essais cliniques dans des pays asiatiques, comme l’Inde, est le potentiel d’économies de coûts. Les essais cliniques représentent plus de 40 % des coûts de développement d’un nouveau médicament. En termes de rentabilité, l’Inde offre des avantages substantiels. Le coût de la conduite d’un procès en Inde est 50% inférieur à celui des États-Unis. Les essais cliniques restent également exonérés de la taxe sur les services selon NITI Aayog (le groupe de réflexion sur les politiques publiques du gouvernement indien).

Les dépenses médicales ont tendance à être plus chères dans ces pays, car les soins de santé sont principalement fournis par des hôpitaux privés. Il est à noter que la couverture d’assurance sur les soins de santé est extrêmement faible par rapport aux pays développés. En raison des facteurs susmentionnés, une grande partie de la population participe à des essais cliniques pour accéder gratuitement à des soins de santé de haute qualité.

Contraintes : Manque de main-d’œuvre qualifiée Recherche clinique

Bien qu’ils soient les destinations les plus recherchées pour les essais cliniques, la plupart des pays des marchés émergents ont actuellement des professionnels extrêmement pauvres et peu performants qui n’ont pas les compétences de base requises pour les essais cliniques. L’industrie de l’organisation de la recherche sous contrat est en croissance, mais la croissance des talents ne se développe pas simultanément. La plupart des recherches cliniques sont externalisées dans les marchés émergents auprès de grandes sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Cependant, il y a eu un manque d’expertise en raison du manque de personnel qualifié pour gérer correctement le projet d’essai.

Différents types d’essais cliniques sont menés de différentes manières et nécessitent des professionnels qualifiés pour gérer les données générées par l’étude. Supposons que la personne ne soit pas qualifiée pour manipuler les données et autres éléments connexes ; les résultats de l’étude peuvent être impactés et manipulés, ce qui peut entraîner une lourde perte pour les entreprises ou les organisations menant la recherche clinique et peut leur coûter de nombreuses années.

Portée des essais cliniques

L’étude classe le marché des essais cliniques en fonction de la phase et de la conception aux niveaux régional et mondial .

Perspectives par phase ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

La phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

By Design Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Études de traitement

Études d’observation

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de la phase III devrait représenter la plus grande part de marché, par phase

Sur la base de la phase, le marché mondial des essais cliniques est divisé en phase I, phase II, phase III et phase IV . En 2021, le segment de la phase III représentait la plus grande part de marché de 35,1 % sur le marché mondial des essais cliniques . La phase III est l’une des phases les plus critiques dans l’évaluation de l’efficacité de la nouvelle intervention et de sa valeur dans la pratique clinique. La demande de nouveau médicament (NDA) est soumise à la Food and Drug Administration (FDA) pour examen en vue de l’approbation de commercialisation. Étant donné que les résultats des essais de phase III constituent souvent la base de l’approbation, ces essais sont parfois également appelés essais pivots.

De plus, la croissance du segment de phase III est attribuée au fait que ces essais cliniques sont les plus coûteux et impliquent d’énormes sujets. De plus, cela nécessite un plus grand nombre de patients et souvent une période de traitement plus longue. La demande croissante pour évaluer le nouveau traitement avec un traitement existant en phase III alimentera la demande du marché dans les années à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des essais cliniques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,9 % sur le marché mondial des essais cliniques au cours de la période de prévision . Dans la région Asie-Pacifique, la Chine détenait la plus grande part des revenus du marché avec 30,4 % en 2021. L’industrie pharmaceutique chinoise est en pleine transformation. La Chine est l’un des plus grands marchés de médicaments au monde et elle est en passe de devenir une plaque tournante mondiale de l’innovation pharmaceutique et un leader mondial de la technologie de développement de médicaments. D’autres facteurs incluent l’importation et l’exportation de nouveaux médicaments et d’entreprises nationales, telles que Jiangsu Hengrui Medicine et Zhejiang Hisun Pharmaceuticals.

De plus, l’Inde est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. L’Inde utilise constamment son vaste marché intérieur, ses compétences en développement de produits et sa main-d’œuvre scientifique pour offrir des solutions à l’industrie pharmaceutique mondiale afin de relever les défis de la croissance et de l’innovation. L’Inde peut réaliser des essais cliniques à des coûts bien inférieurs, représentant environ la moitié des coûts totaux encourus aux États-Unis ou dans d’autres économies. Pour cette raison, l’Inde a enregistré une augmentation marquée du nombre de procès ces dernières années.

Principaux acteurs du marché

Le marché des essais cliniques est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Clinipace, Laboratory Corporation of America Holdings (Covance Inc.), ICON PLC, Novo Nordisk AS, Parexel International, Eli Lilly and Company, Pfizer Inc. ., PPD Inc., IQVIA Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Sanofi SA, Syneos Health, ClinDatrix Inc. et Charles River Laboratories International Inc.