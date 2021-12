Marché des équipements SATCOM selon le dernier impact COVID-19 et analyse mondiale jusqu’en 2028 avec les principaux acteurs Airbus SAS, Ball Corporation, Cobham plc, General Dynamics Mission Systems, Inc., Honeywell International Inc., L3 Harris

L’ étude de marché des équipements SATCOM réalisée par « The Insight Partners » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée, la segmentation et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances prévalant au fil des ans.

Le lancement croissant de satellites pour la navigation, la communication, la télédétection et des applications similaires crée une demande pour l’équipement SATCOM. Les entreprises privées des régions développées investissent dans le lancement de petits satellites sur des orbites terrestres basses. Le paysage actuel du marché des équipements SATCOM devrait connaître une croissance favorable en raison de l’essor de l’industrie des satellites et de la participation croissante des acteurs privés au cours de la période de prévision.

Le marché des équipements SATCOM devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que la demande croissante de satellites en bande Ku et en bande Ka associée à un besoin croissant de réseaux satellites pour l’accès à Internet. De plus, un besoin croissant d’observation de la Terre et de communication est susceptible d’augmenter davantage la croissance du marché. Cependant, les problèmes de cybersécurité et les coûts élevés du service par satellite pourraient entraver la croissance du marché des équipements SATCOM au cours de la période de prévision. D’autre part, les nouvelles technologies optiques pour la communication intersatellite offrent des opportunités lucratives aux principaux acteurs opérant sur le marché.

Portée du rapport sur le marché des équipements SATCOM :

L’« Analyse globale du marché des équipements SATCOM jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des équipements SATCOM avec une segmentation détaillée du marché par composant, type de satellite, application, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des équipements SATCOM devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des équipements SATCOM et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le marché mondial des équipements SATCOM est segmenté en fonction du composant, du type de satellite, de l’application et de l’utilisateur final. Par composant, le marché est segmenté en transpondeurs, émetteurs-récepteurs, convertisseurs, amplificateurs, antennes spatiales et autres. Basé sur le type de satellite, le marché est segmenté en CubeSat, petit, moyen et grand. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en observation de la terre et télédétection, communication, navigation, recherche et exploration scientifiques, etc. Le marché sur la base de l’utilisateur final est classé comme commercial et militaire.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des équipements SATCOM en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des équipements SATCOM de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Principaux points saillants du rapport sur le marché des équipements SATCOM :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

Évaluation des parts de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le « Marché des achats en tant que service » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des équipements SATCOM :

Airbus SAS

Société de balle

Cobham plc

Systèmes de mission General Dynamics, Inc.

Honeywell International Inc.

L3 Harris

Société MDA (Maxar Technologies)

Mitsubishi Electric Corporation

Société NEC

Groupe RUAG

Marché des équipements SATCOM segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Équipement SATCOM.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans une vaste zone géographique.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché des équipements SATCOM, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial, associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

