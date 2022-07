Marché des équipements mobiles C-Arm Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Analyse et taille du marché

Un bras C mobile est une sorte de gadget d’imagerie médicale qui utilise la technologie des rayons X pour capturer des images des organes internes humains. Le gadget a la forme d’un C et est fixé à la source et au détecteur de rayons X. Le dispositif est utilisé dans une variété d’applications médicales qui utilisent des arceaux pour l’imagerie peropératoire, y compris la chirurgie, l’orthopédie, la traumatologie, la chirurgie vasculaire et la cardiologie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements mobiles C-arm, qui était de 2,02 milliards USD en 2021, atteindrait 3,08 milliards USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Marché mondial des équipements C-Arm mobiles, par type (mini C-Arms, C-Arm pleine grandeur, C-Arms mobiles 2D, 3D, C-Arms mobiles), technologie (intensificateurs d’image, écran plat), application (orthopédie et traumatologie , chirurgies, chirurgies cardiovasculaires, neurochirurgies, chirurgies gastro-intestinales, gestion de la douleur, chirurgie générale, urologie, autres), utilisateur final (hôpital, centres de diagnostic, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail) – Tendances de l’industrie et Prévisions jusqu’en 2029

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement mobile C-Arm

Le paysage concurrentiel du marché des équipements mobiles C-arm fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements mobiles pour bras en C.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements mobiles C-arm sont:

General Electric (États-Unis)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Siemens (Allemagne)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

NOVAmedtek (Turquie)

EcoRay (Inde)

Assing SpA (Italie)

BMI Biomedical International srl (Italie)

Eurocolumbus srl. (Italie)

ITALRAY (Italie)

MS WESTFALIA GMBH (Allemagne)

Shimadzu Corporation (Japon)

GENORAY CO.LTD (Corée du Sud)

Villa Sistemi Medicali Spa (Italie)

Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)

INTERMEDICAL Srl Groupe IMD (Italie)

Définition du marché

L’arceau mobile est un module d’imagerie basé sur une technologie avancée qui fournit des images radiographiques haute résolution en temps réel, permettant au médecin de surveiller la maladie ou sa progression à tout moment tout au long de la chirurgie et d’apporter les modifications nécessaires.

Dynamique du marché des équipements mobiles C-Arm

Conducteurs

Augmentation du besoin d’arceau mobile

Besoin croissant d’arceau mobile dans les opérations orthopédiques et traumatologiques, ainsi que les développements de la technologie d’imagerie, la demande d’arceau mobile a augmenté par rapport à l’année précédente. De plus, avec l’augmentation des dépenses de santé et des infrastructures dans le monde, la demande d’arceaux transportables a fortement augmenté.

Utilisation des systèmes d’imagerie

Les systèmes d’imagerie sont devenus des équipements nécessaires dans pratiquement tous les hôpitaux bien équipés. Les arceaux en C sont utilisés pour l’imagerie peropératoire par des spécialistes tels que la chirurgie, l’orthopédie, la traumatologie, la chirurgie vasculaire et la cardiologie. Les gadgets fournissent des images radiographiques haute résolution en temps réel, permettant aux médecins de suivre les progrès à tout moment pendant la procédure. En conséquence, les résultats thérapeutiques sont améliorés et le temps de récupération du patient est réduit.

Utilisation du C-arm dans le domaine médical

Les arceaux en C sont actuellement utilisés dans divers domaines médicaux et leur utilisation devrait se développer à l’avenir. Le marché des arceaux est tiré par ces facteurs et par la demande croissante d’infrastructures de soins de santé dans les pays en développement.

Opportunités

Une économie de marché émergente est en train de passer d’une économie à faible revenu, sous-développée et généralement préindustrielle à une économie industrielle moderne avec une meilleure qualité de vie. Les principaux moteurs de l’augmentation de la demande d’arceaux en C dans cette région comprennent l’augmentation des coûts des soins de santé, les progrès des produits et l’augmentation des opérations chirurgicales. Dans ces pays en développement, les entreprises se développent continuellement et lancent de nouveaux articles. Par exemple, Trivitron Healthcare, basé en Inde, a lancé l’arceau numérique Elite – Flat Panel avec mouvements motorisés en janvier 2020.

Contraintes/Défis

Cela est dû au coût élevé de plusieurs machines à bras en C numériques portables avancées récemment créées actuellement accessibles sur le marché mondial, ainsi qu’à l’abordabilité des marchés régionaux. En raison du coût plus élevé des arceaux contemporains, les marchés moins développés d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Sud s’appuient toujours sur une variété de systèmes fixes traditionnels et d’arceaux remis à neuf. Cela devrait limiter le marché mondial des arceaux mobiles.

Ce rapport sur le marché des équipements mobiles C-arm fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements C-arm mobiles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements mobiles C-Arm

L’activité C-arms mobiles devrait être affectée par la pandémie de COVID-19. Les chirurgies guidées par l’image, qui sont généralement électives et ont été reportées en raison du COVID 19, sont réalisées à l’aide d’arceaux mobiles. Cela a peut-être conduit les hôpitaux à éviter les achats d’équipements coûteux pendant l’épidémie actuelle, se concentrant plutôt sur les ventilateurs et autres équipements de soutien au traitement COVID-19. Selon une étude publiée dans le British Journal of Surgery, environ 28,4 millions de procédures électives dans le monde devraient être annulées ou reportées en mai 2020, sur la base de 12 semaines de perturbation maximale des services hospitaliers due au COVID-19. À la suite de l’épidémie de COVID-19, plus de 580 000 interventions chirurgicales en Inde ont été annulées ou reportées. Cependant, selon les directives de l’Association européenne d’urologie, une salle d’opération spécialement préparée avec un équipement de radiographie fluoroscopique à bras en C mobile pour le personnel de radiologie et de santé est nécessaire pour la prise en charge des patients positifs au COVID-19 qui nécessitent une intervention chirurgicale. En conséquence, le marché devrait maintenir son taux de croissance stable au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et de son impact majeur sur les systèmes de santé de la région.

Développement récent

En février 2019, Zenition, une nouvelle plate-forme d’imagerie mobile pour bras en C de Koninklijke Philips NV, a été lancée pour améliorer les performances de la salle d’opération et l’efficacité du flux de travail. Suite au lancement d’un nouveau produit, l’entreprise a élargi son portefeuille de produits.

Portée du marché mondial des équipements mobiles C-Arm

Le marché des équipements mobiles C-arm est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Intensificateurs d’image

Écran plat

Produit

Bras en C pleine grandeur

Mini bras en C

Application

Orthopédie

Traumatisme

Cardiovasculaire

Gestion de la douleur

Urologie

Gastro-entérologie

Neurologie

Autres applications

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Analyse / aperçus régionaux du marché des équipements mobiles C-Arm

Le marché des équipements mobiles C-arm est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements mobiles C-arm sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des équipements mobiles pour bras en C, car le nombre d’équipements mobiles pour bras en C a augmenté au cours des dernières années, en raison de l’adoption croissante d’équipements mobiles pour bras en C pour les chirurgies orthopédiques et traumatologiques, les chirurgies cardiovasculaires, neuro chirurgies et chirurgie générale dans la région.

La région Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

