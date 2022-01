Marché des équipements et équipements de ski 2028 par produit, canal de distribution et géographie | Les partenaires Insight

Portée du rapport :

Le ski est un sport d’hiver de compétition, ou une activité récréative, dans laquelle les concurrents utilisent des skis pour patiner sur la neige. De nombreux sports ou activités de ski sont reconnus par le Comité international olympique et la Fédération internationale de ski. La croissance des infrastructures de ski, l’utilisation croissante de casques et le nombre croissant d’initiatives devraient augmenter la demande de produits d’équipement et d’équipement de ski.

DYNAMIQUE DE MARCHE

Le nombre croissant de participants aux sports de plein air tels que le ski, associé à des initiatives gouvernementales favorables en Chine, en Inde et au Japon, visant à aider la population à pratiquer le ski est le facteur clé prévu pour stimuler le marché des équipements et équipements de ski. L’infrastructure des sports de neige, tels que le ski, évolue dans le monde entier, en raison de l’inclination croissante des clients pour les activités liées à la neige et les activités touristiques, qui est la tendance clé prévue pour soutenir le marché des équipements et équipements de ski au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de copie de rapport PDF sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00020640

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, dont les biens de consommation. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global en étant affecté ; ainsi, entraver le marché global des équipements et équipements de ski dans le monde. Ce rapport sur « Équipement de ski et Gear market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Évaluation de l’impact de COVID-19 sur le marché Équipement et équipement de ski? Visitez ici pour une copie PDF : https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00020640

Scénario concurrentiel :

Plusieurs fabricants sur le marché s’engagent dans la recherche et le développement pour fournir des produits technologiquement avancés ; ainsi, ce facteur stimule la croissance du marché Équipement et équipement de ski. Cependant, des frais de maintenance élevés peuvent freiner la croissance du marché Équipement et équipement de ski. En outre, la tendance à la hausse du brassage maison dans divers pays est le principal facteur prévu pour assister à une demande massive au cours de la période de prévision.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché des équipements et équipements de ski au niveau mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segmenter ; positions de marché régionales; opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; défis et menaces de la concurrence actuelle et des perspectives ; Profils d’entreprise clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des équipements et équipements de ski est segmenté en produit et canal de distribution. Par produit, le marché des équipements et équipements de ski est classé en vêtements, coiffures, chaussures, ski et bâtons, autres. Par canal de distribution, le marché Équipement et matériel de ski est classé en Hypermarchés et supermarchés, Magasins spécialisés, Vente au détail en ligne, Autres.

ACTEURS DU MARCHÉ :

Amer Sports Oyj

La société Burton

Fischer Beteilgungsverwaltungs GmbH

Skis Rassignol SA

Icelantic LLC

Helly Hansen

Neige de la coalition

Volcom SARL

Marker Volkl (International) Sales GmbH

Dynastar

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables du devenir du marché Équipement et équipement de ski au cours de la période de prévision? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Équipement et équipement de ski ? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Équipement et équipement de ski dans différentes régions? Quelles sont les menaces et les défis majeurs susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché Équipement et équipement de ski? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Achetez le rapport complet sur : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00020640

À propos de nous

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, l’alimentation et les boissons, les biens de consommation et les biens, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter

Personne de contact : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com