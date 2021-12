Marché des équipements électriques extérieurs : analyse approfondie par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, application de croissance et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des équipements électriques extérieurs devrait connaître un TCAC stable de 3,45 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport de renseignement qualifié publié par Data bridge Market Research avec le titre « Marché mondial des équipements électriques extérieurs » peut devenir le marché le plus important dans le monde qui a joué un rôle important dans l’impact progressif sur l’économie mondiale. Global Outdoor Power Equipment Market Report présente une vision dynamique pour conclure et rechercher la taille du marché, l’espoir du marché et l’environnement concurrentiel. L’étude est dérivée de données statistiques primaires et secondaires et consiste en une analyse qualitative et numérique.

Qui sont les principaux concurrents sur le marché mondial des équipements électriques extérieurs ?

Voici la liste des joueurs :

Husqvarna AB (éditeur) ;

Deere & Compagnie.;

American Honda Motor Co., Inc. ;

La société Toro ;

Stihl;

MTD ;

Société YAMABIKO ;

Stanley Black & Decker, Inc ;

Le rapport mondial sur le marché des équipements électriques d’extérieur par une étude de grande envergure de l’industrie des équipements électriques d’extérieur qui couvre de manière exhaustive tous les aspects des différents secteurs verticaux de l’industrie. Cela comprend son analyse des performances passées, la dernière estimation des performances du marché pour l’année en cours sur la base des moteurs, des défis et des tendances .

Forces dynamiques du marché mondial des équipements électriques d’extérieur :

Facteurs de marché:

La demande croissante de services d’aménagement paysager accélérera la croissance du marché

L’adoption croissante d’équipements électriques extérieurs alimentés par batterie agit également comme un moteur du marché au cours de la période de prévision

L’intérêt croissant des propriétaires pour les services de jardinage augmentera la croissance du marché

La demande croissante de tondeuses poussées à conducteur marchant contribuera également à la croissance du marché

Restriction du marché :

Les coûts de maintenance élevés entraveront la croissance du marché

La disponibilité d’équipements électriques extérieurs en location entravera également la croissance de ce marché

Répartition du marché mondial des équipements électriques extérieurs :

Par type d’équipement

Tondeuses à gazon Tondeuses à gazon Tondeuses à rayon de braquage nul (ZTR) Tracteurs de pelouse et tracteurs de jardin Tondeuses autoportées à moteur arrière Tondeuses à gazon non autoportées Tondeuses à gazon robotisées Tondeuses à gazon à conducteur marchant Tondeuses automotrices Tondeuses poussées Scies Coupe-bordures et coupe-bordures Tondeuses et débroussailleuses Taille-haies Coupe-bordures et coupe-bordures à conducteur marchant Souffleurs Sac à dos Ordinateur de poche Motoculteurs et cultivateurs Souffleuses à neige Autres



Par source d’alimentation

Alimenté par le carburant

Alimentation électrique filaire Sans fil



Par application

Commercial

Résidentiel

L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

L’analyse PESTLE comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché Équipement de plein air.

Une analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et segments de type de produit. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Développements clés sur le marché :

En juin 2017, Husqvarna a annoncé le lancement de ses nouveaux produits électriques d’extérieur spécialement conçus pour l’entretien des jardins, des parcs et des forêts. Ces nouveaux produits sont spécialement conçus pour répondre aux besoins indiens. Beaucoup de ces produits sont disponibles avec des moteurs à essence ou des moteurs alimentés par batterie, ce qui permet une grande variété d’applications et de situations. Husqvarna India vise à promouvoir l’agriculture durable dans l’agro-industrie indienne en utilisant ses outils électriques avancés avec une efficacité énergétique plus élevée pour aider à réduire les coûts d’exploitation en mettant en œuvre une technologie plus verte

En janvier 2015, les produits MTD ont annoncé l’acquisition de CORE Outdoor Power. CORE a introduit sa technologie de moteur dans l’industrie des équipements électriques d’extérieur il y a environ quatre ans, alors qu’elle a mûri et gagné en popularité sur le marché. Avec MTD, CORE sera en mesure d’obtenir les ressources dont ils ont besoin pour accélérer l’activité et cette acquisition aidera MTD à renforcer sa position sur le marché

Paysage concurrentiel :

Fusions et acquisitions, accords et collaborations, développements et lancements de nouveaux produits, aperçu commercial et spécifications de produit pour chaque acteur répertorié dans l’étude. Les acteurs présentés sur le marché des équipements électriques de plein air sont Husqvarna AB (publ); Deere & Compagnie.; American Honda Motor Co., Inc. ; La société Toro ; Stihl; MTD ; Ariens.; Société YAMABIKO ; Stanley Black & Decker, Inc ; Techtronic Industries Co. Ltd; Briggs & Stratton Corporation ; AL-KO.; STiga SPA ; Emak SpA ; Robert Bosch GmbH ; Makita USA, Inc. ; Schiller Grounds Care, Inc. ; Excel Industries Inc; CHERVON (Chine) Trading Co., Ltd. ; Division Jacobsen de Textron entre autres.

Ce rapport commercial mondial Équipement d’alimentation extérieur identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités de l’industrie avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Cette étude de marché Outdoor Power Equipment estime la situation du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport s’avère être un document indispensable pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur. Ce rapport d’étude de marché mondial sur les équipements électriques d’extérieur est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le rapport clarifie les incertitudes suivantes liées au marché des équipements électriques extérieurs :

Quels sont les différents facteurs qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché Outdoor Power Equipment?

Comment les acteurs du marché étendent-ils leur empreinte sur le marché des équipements électriques extérieurs?

Quelle est la tendance la plus notable qui influence actuellement la dynamique du marché des équipements électriques extérieurs ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Équipement de plein air?

Quel marché régional est susceptible de présenter une pléthore d’opportunités pour les acteurs du marché des Équipements électriques extérieurs ?

