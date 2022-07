Marché des équipements d’optométrie / examen de la vue: analyse globale de l’industrie, tendance, développement, segmentation, prévisions jusqu’en 2029

Les troubles oculaires connaissent une recrudescence partout dans le monde. Les raisons en sont nombreuses, telles que l’exposition des yeux à des lumières artificielles pendant de longues durées, des facteurs génétiques et héréditaires et bien plus encore. Cela élargit le champ de croissance du marché des équipements d’optométrie / examen de la vue. L’introduction de l’équipement d’optométrie/d’examen de la vue, en particulier dans les économies en développement, s’est avérée fructueuse depuis un certain temps maintenant.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements d’optométrie / examen de la vue devrait subir un TCAC de 7,20% au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 2,85 milliards USD en 2021, atteindrait 5,31 milliards USD d’ici 2029. économies. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des équipements d’optométrie / examen de la vue

Conducteurs

Augmentation du nombre de troubles oculaires

Le nombre croissant de troubles oculaires dans tous les groupes d’âge est l’une des principales causes de l’amélioration du taux de croissance du marché. L’augmentation des cas de troubles ophtalmiques , en particulier le glaucome, la rétinopathie diabétique et la déficience visuelle induit une croissance de la valeur marchande

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement en cours pour le développement d’équipements de diagnostic renforcent également le taux de croissance du marché.

Des dépenses croissantes pour les infrastructures de santé

L’augmentation du financement pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, ouvre davantage la voie à la croissance du marché. Le nombre accru de collaborations stratégiques et de partenariats entre les acteurs publics et privés propulse la croissance de la valeur marchande.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , la demande croissante de détection précoce et précise des conditions médicales ainsi que l’introduction de dispositifs ophtalmiques chirurgicaux avancés et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables. pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la croissance rapide du nombre de personnes âgées cherchant ou ayant besoin d’une assistance médicale, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché dans l’avenir.

Portée du marché mondial des équipements d’optométrie / d’examen de la vue

Le marché des équipements d’optométrie / examen de la vue est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Produits d’examen de la rétine et du glaucome

Produits d’examen général

Produits d’examen de la cornée et de la cataracte

Sur la base du type, le marché des équipements d’optométrie / d’examen de la vue est segmenté en produits d’examen de la rétine et du glaucome, produits d’examen général, produits d’examen de la cornée et de la cataracte. Les produits d’examen de la rétine et du glaucome ont en outre été segmentés en scanners OCT, caméras de fond d’œil, analyseurs de périmètre/champ visuel, ophtalmoscopes et rétinoscopes. Les produits d’examen général ont en outre été segmentés en autoréfracteurs et kératomètres, échographes ophtalmiques, tonomètres, lampes à fente, lentillemètres et projecteurs de diagrammes. Les produits d’examen de la cornée et de la cataracte ont en outre été segmentés en aberromètres/analyseurs de front d’onde, systèmes de biométrie optique, systèmes de topographie cornéenne et microscopes spéculaires.

Utilisateur final

Hôpitaux, Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Le segment des utilisateurs finaux du marché des équipements d’optométrie / d’examen de la vue est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Optométrie / Équipement d’examen de la vue Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des équipements d’optométrie / examen de la vue est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements d’optométrie / examen de la vue sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements d’optométrie / d’examen de la vue en raison de la solide base d’établissements de santé, de la forte présence d’un cadre de soins de santé bien développé pour les traitements ophtalmiques ainsi que de la forte présence d’un réseau de remboursement favorable et d’un financement gouvernemental dans la région et du nombre croissant des activités de recherche dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la disponibilité d’énormes marchés inexploités, un grand bassin de population, la disponibilité de l’infrastructure bien établie,

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement d’optométrie / examen de la vue

Le paysage concurrentiel du marché des équipements d’optométrie/examen de la vue fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements d’optométrie / d’examen de la vue.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements d’optométrie / examen de la vue sont Carl Zeiss AG (Allemagne), Haag-Streit (Suisse), Topcon (Japon), NIDEK (Japon), Heidelberg Engineering (Allemagne), Escalon (États-Unis), Novartis (Suisse), Valent (Canada), Canon, Inc., (Japon), Essilor (France), Heine Optotechnik (Allemagne), Novartis AG (Suisse), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Zimmer Biomet ( États-Unis), TOPCON CORPORATION (Japon), NIDEK CO. LTD. (Chian), Luneau Technology Group (France) et Luneau Technology (France) entre autres.

