Marché des équipements d’emballage pharmaceutique reconnaissant une excellente croissance d’ici 2029, taille, part, croissance, défis, tendances émergentes et analyse concurrentielle

Analyse et taille du marché

L’équipement d’emballage pharmaceutique fournit une solution bien organisée pour la formulation de produits nutraceutiques et pharmaceutiques pour une distribution mondiale. L’équipement d’emballage pharmaceutique moderne peut comprendre des emballeuses de caisses, des scelleuses, des étiqueteuses, des stations d’emballage manuelles et des emballages à film dur. De plus, de nombreux types de liquides sont utilisés dans le secteur pharmaceutique et chaque produit nécessite des mesures précises. Peu importe qu’il soit liquide ou solide. Cet emballage assure la protection du produit, le confort du patient, un produit de qualité, et répond également aux exigences de sécurité.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des équipements d’emballage pharmaceutique était de 8,5 milliards de dollars en 2021 et atteindra 15,77 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,03 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Des informations telles que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production. l’analyse, l’analyse des brevets et l’avancement technologique.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Produit (équipement d’emballage pharmaceutique plat, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve à pâte, équipement d’emballage pharmaceutique verrouillable, sacs rétractables automatiques (SOS), sachets à fond plat et autres), objectif (jetable et réutilisable), capacité (moins de 1Kg, 1Kg-5Kg, 5Kg-10Kg et plus de 10Kg), taille (petite, moyenne, grande et très grande), étanchéité et poignée (scellage à chaud, poignée à longueur de main, fermeture éclair, poignée tournante, poignée plate et autres), forme ( rectangulaire), carré, rond et autres), canaux de distribution (magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, e-commerce et autres), utilisateurs finaux (alimentation et boissons, alimentation animale, cosmétique, agriculture, construction, pharmacie, chimie et les autres) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible Robert Bosch GmbH (Allemagne), IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA (Italie), Körber AG (Allemagne), Coesia SpA (Italie), Syntegon Technology GmbH (Allemagne), Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (Allemagne), Romaco Group (Allemagne), Uhlmann Group (Allemagne), Maquinaria Industries Dara, SL (Espagne), MULTIVAC (Allemagne), Accutek packaging Companies (USA), Vanguard Pharmaceutical Machinery, Inc. (USA), OPTIMA packaging group GmbH (Allemagne), ACG ( Ltd. (Chine), MG2 srl (Italie), Busch Machinery Inc, (États-Unis), Inline Filling Systems (États-Unis), Duke Technologies, LLC. (Inde), ARPAC LLC (États-Unis), ACIC Pharmaceuticals Inc. (Canada), AST, Inc. (États-Unis), Truking Technology Limited (Chine), NJM Packaging (États-Unis) opportunité de marché Nombre croissant de marchés émergents

augmentation de l’innovation des produits

Collaboration stratégique accrue

définition du marché

Les équipements de conditionnement pharmaceutique garantissent la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques. Cet équipement est couramment utilisé pour l’étiquetage et le codage des emballages primaires et secondaires et des produits pharmaceutiques. L’équipement d’emballage pharmaceutique comprend de multiples opérations telles que le nettoyage, la fabrication, le scellage de remplissage, etc.

Dynamique du marché des équipements d’emballage pharmaceutique

chauffeur

Demande croissante d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le développement d’API biologiques augmente la demande d’équipements d’emballage pharmaceutique, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’emballages d’API et une augmentation de la demande d’applications abrégées de nouveaux médicaments (ANDA). Cela entraîne une augmentation de la demande de livraison d’emballages rentables et efficaces de produits formulés dans le secteur pharmaceutique.

Forte demande sur le marché générique

L’introduction de nouveaux médicaments et la prévalence croissante des maladies chroniques sont toutes deux des moteurs de la croissance des équipements de conditionnement pharmaceutique dans le secteur pharmaceutique. L’augmentation du volume de production devrait stimuler le marché des équipements de conditionnement pharmaceutique pour la fabrication de médicaments génériques dans plusieurs pays dotés d’installations de fabrication à faible coût.

Demande d’équipements de conditionnement de liquides

L’équipement d’emballage de liquides est un segment majeur de la croissance du marché des équipements d’emballage pharmaceutique. En effet, sa capacité à être administré par voie parentérale ou orale en fait un bon produit pour les patients pédiatriques et gériatriques en raison de son utilisation répandue à des doses pharmaceutiques liquides.

chance

Une augmentation des économies émergentes est une opportunité de croissance importante pour les fournisseurs d’équipements d’emballage pharmaceutique. Les gouvernements de plusieurs pays commencent à mettre l’accent sur la croissance de l’infrastructure des sciences de la vie en encourageant les sociétés biopharmaceutiques et pharmaceutiques à développer et à fabriquer des médicaments pour un certain nombre de maladies chroniques et infectieuses et en entreprenant de nombreux projets. Ces développements pourraient augmenter la demande d’équipements d’emballage pharmaceutique, augmentant encore les opportunités lucratives de croissance du marché.

