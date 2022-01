Marché des équipements de transmission à micro-ondes Asie-Pacifique 2021 Tendances actuelles avec les acteurs les plus exigeants Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SIAE MICROELETTRONICA Group, Nokia Corporation

Le marché des équipements de transmission par micro-ondes dans l’APAC devrait passer de 1114,08 millions de dollars américains en 2021 à 1623,02 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,5 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des équipements de transmission par micro-ondes en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des équipements de transmission micro-ondes Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2028.

Marché des équipements de transmission à micro-ondes APAC – Entreprises mentionnées

NEC Corporation

Huawei Technologies Co., Ltd

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Groupe SIAE MICROELETTRONICA

Société Nokia

Anritsu

Réseaux Aviat, Inc

Réseaux Ceragon Ltd

DragonWave-X

Progrès dans les normes 4G, LTE Advanced et autres nouvelles technologies de connectivité. La couverture et la capacité mobiles évoluent rapidement avec l’expansion et les améliorations continues des réseaux 3G ; déploiement de nouveaux réseaux 4G ; ajout de solutions de couverture complémentaires telles que les solutions pico, Wi-Fi, micro et indoor ; et consolidation des plans de déploiement 5G. De nombreux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) ont réalisé d’importants investissements dans les déploiements LTE dans le monde entier, dans le cadre de la transition prévue des réseaux 2G/3G vers le réseau 4G.

Le déploiement du LTE a été essentiel pour améliorer la proposition de haut débit mobile (MBB) et améliorer la couverture, ainsi que pour offrir des tarifs de données plus compétitifs et des appareils Internet haut débit abordables. Selon les statistiques de la GSMA, 782 opérateurs avaient investi dans le LTE dans 200 pays en juillet 2017, avec jusqu’à 601 réseaux LTE déployés commercialement et lancés dans 192 pays. – capacités par seconde. Les solutions de transmission par micro-ondes offrent une efficacité accrue du spectre, une prise en charge d’une transmission de données IP efficace et des niveaux croissants d’optimisation et d’automatisation, ce qui en fait un élément important de l’évolution du réseau des opérateurs jusqu’en 2020. Cela renforce la croissance des équipements de transmission par micro-ondes.

Marché des équipements de transmission micro-ondes APAC – Par type de technologie de réseau

Micro-ondes de paquet

Four à micro-ondes hybride

Liaison à petites cellules

Multiplexage temporel

Marché des équipements de transmission à micro-ondes APAC – Par composant

Antennes

Unités de traitement RF

Unités intérieures (IDU)

Unités extérieures (ODU)

Câbles et connecteurs

Marché des équipements de transmission à micro-ondes APAC – Par type de montage

Entièrement intérieur

Split-Mount

Plein-extérieur

Marché des équipements de transmission à micro-ondes APAC – Par application

La navigation

Communications cellulaires

Radiotélécommunication

Communications par satellite

Radar

Communications à large bande

Marché des équipements de transmission à micro-ondes APAC – par pays

Australie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses de l’acteur clé du marché Asie-Pacifique des équipements de transmission par micro-ondes. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Asie-Pacifique des équipements de transmission à micro-ondes.

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des équipements de transmission par micro-ondes se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Asie-Pacifique des équipements de transmission par micro-ondes en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Asie-Pacifique Équipement de transmission micro-ondes.