Marché des équipements de transformation des aliments analysé par taille, parts, tendances, croissance et perspectives de revenus

Marché mondial des équipements de transformation des aliments, par mode de fonctionnement (semi-automatique ; automatique) ; Type d’équipement (Thermique ; Slicers & Dicers ; Réfrigération ; Mélangeurs ; Extrudeuses ; Déposants ; Autres) ; Utilisation de l’équipement (traitement ; prétraitement ); Type d’aliment (transformé ; non transformé ); Application (aliments surgelés ; boulangerie, confiserie et pâtes ; viande, volaille et fruits de mer ; boissons ; produits laitiers ; fruits, noix et légumes ; céréales ; autres) ; Utilisateurs finaux (usines de transformation des aliments, restaurants, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029 « La recherche complète de l’industrie sur le marché des équipements de transformation des aliments publiée par Data Bridge Market research comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Analyse et taille du marché

La consommation d’aliments transformés a augmenté rapidement au cours des dernières décennies dans le monde. La population mondiale croissante contribue de manière significative à cette augmentation. En conséquence, les consommateurs des zones urbaines ont accès à une gamme beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que ceux des zones rurales. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’élévation du niveau de vie et à la hausse des revenus, ce qui a un impact considérable sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de transformation des aliments était évalué à 88,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 148,79 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,71 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’équipement de transformation des aliments est défini comme les systèmes en place qui peuvent être déployés pour divers mécanismes de transformation qui aident à garder les aliments comestibles et nutritifs tout au long des étapes de la préparation à la consommation. L’équipement de transformation facilite principalement la manipulation, l’ emballage , le stockage et la conservation des aliments pendant leur stockage ou leur transport d’un endroit à un autre.

Obtenez l'exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Mode de fonctionnement (semi-automatique ; automatique ); Type d’équipement (Thermique ; Slicers & Dicers ; Réfrigération ; Mélangeurs ; Extrudeuses ; Déposants ; Autres) ; Utilisation de l’équipement (traitement ; prétraitement ); Type d’aliment (transformé ; non transformé ); Application (aliments surgelés ; boulangerie, confiserie et pâtes ; viande, volaille et fruits de mer ; boissons ; produits laitiers ; fruits, noix et légumes ; céréales ; autres) ; Utilisateurs finaux (usines de transformation des aliments ; restaurants ; autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Marel (Islande), GEA Group (Allemagne), Bühler (Suisse), JBT (États-Unis), The Middleby Corporation (États-Unis), Heat and Control, Inc. (États-Unis), Alfa Laval (Suède), TNA Australia Pty Ltd. ( Australie), Bucher Industries (Suisse), Equipamientos Cárnicos, SL (Espagne), Clextral (France), SPX FLOW (États-Unis), Bigtem Makine (Turquie), FENCO Food Machinery (Italie), Krones Group (Allemagne), Finis Food Processing Equipment BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne) et Dover Corporation (États-Unis) Opportunités Croissance du commerce électronique et expansion des chaînes d’approvisionnement

Sensibilisation croissante à la santé et transition vers des produits sains

La facilité de paiement des produits via les canaux en ligne et la large gamme de produits

Dynamique du marché des équipements de transformation des aliments

Conducteurs

Augmentation de la population et augmentation du revenu par habitant

La croissance démographique, combinée à l’augmentation du revenu disponible par habitant, devrait accroître la demande de viande et de volaille et la consommation d’ aliments transformés , stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante dans diverses applications

En raison de leurs avantages inhérents, tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont largement utilisés dans diverses applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus courant dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de fabrication nationale et de revenu des consommateurs stimule l’innovation dans ce secteur.

Occasion

Pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale, il faut augmenter les mesures de lutte contre la pollution et réduire les pertes alimentaires. Les équipements de traitement standard et avancés peuvent rapidement réaliser ces solutions. Au cours de la période de prévision, cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’équipements.

Les principaux sujets du rapport d’analyse du marché des équipements de traitement des aliments sont les tendances de croissance mondiales, la part de marché par fabricants, la taille du marché par type, la taille du marché par application, la production par région, la consommation par région, les profils d’entreprise, les prévisions de marché, l’analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente. , opportunités et défis, menaces et facteurs affectant. L’analyse concurrentielle couverte dans le rapport met également en lumière les différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché qui vont des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et bien d’autres qui conduisent à augmenter leur empreinte sur ce marché. . Une méthode de recherche transparente effectuée avec les bons outils et techniques rend le rapport d’étude de marché sur les équipements de transformation des aliments de premier ordre.

Un rapport international sur le marché des équipements de transformation des aliments couvre des sujets majeurs tels que la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche et l’étudie en profondeur avec les meilleurs outils et techniques. Le rapport de recherche commerciale permet de rester à jour sur l’ensemble du marché et offre également une vue holistique du marché. Les analystes ont utilisé l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour évaluer en profondeur le marché mondial. Ces deux outils garantissent une évaluation précise du marché, y compris l’intensité de la rivalité concurrentielle présente sur le marché. Le rapport d’analyse du marché des équipements de transformation des aliments permet aux lecteurs d’aborder un large éventail de problèmes commerciaux et de tirer des conclusions logiques qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées.

Réponses que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision

Facteurs clés qui animent le marché des équipements de traitement des aliments

Principales tendances du marché freinant la croissance du marché Dispositifs de séparation de sperme.

Les défis de la croissance du marché

Principaux fournisseurs du marché des équipements de transformation des aliments

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial des équipements de traitement des aliments

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques

Initiatives stratégiques axées sur les principaux fournisseurs

Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions

Visitez le rapport d'étude complet @

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la description analytique de l’industrie mondiale des Marché des équipements de traitement des aliments ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de Dispositifs de séparation de sperme.

Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché des équipements de traitement des aliments.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des équipements de transformation des aliments basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Quelles informations les lecteurs peuvent-ils tirer du rapport sur le marché des équipements de traitement des aliments?

Découvrez le comportement de chaque acteur du marché des équipements de transformation des aliments – lancements de produits, extensions, collaborations et acquisitions sur le marché actuellement.

Examinez et étudiez les perspectives de progrès du paysage mondial des Marché des équipements de traitement des aliments, qui comprend les revenus, la production et la consommation, ainsi que l’historique et les prévisions.

Comprendre les facteurs importants, les contraintes, les opportunités et les tendances (analyse DROT).

Tendances importantes, telles que l’empreinte carbone, les développements en R&D, les prototypes de technologies et la mondialisation.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC)

«