Marché des équipements de test RF, taille, part, analyse Covid, tendances, stratégies commerciales, revenus, principaux acteurs, opportunités et prévisions 2030

Aperçu du marché

Dans son rapport de recherche, Market Research Future (MRFR), affirme que le marché mondial des équipements de test RF 2020 devrait connaître une croissance exponentielle, garantissant une valorisation substantielle du marché et un TCAC sain au cours de la période considérée.

Pilotes et restrictions

Le développement de la demande d’équipements de test RF est stimulé par l’adoption croissante des réseaux sans fil pour les systèmes de communication à l’intérieur des bâtiments et par un nombre croissant de produits IoT. La demande croissante de connexions Internet rapides et de réseaux sans fil, combinée à la croissance rapide du secteur des télécommunications dans les régions en développement, devrait augmenter la demande d’équipements de test RF au cours de la période de prévision. Pourtant, la croissance du marché peut être limitée par la nécessité de délais plus longs et d’investissements accrus dans la recherche et le développement pour développer de nouvelles technologies de communication.

Obtenez un échantillon GRATUIT @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5734

Analyse segmentaire

Le marché mondial des équipements de test RF est segmenté en fonction du facteur de forme, de la connectivité, de la fréquence et de l’utilisateur final.

Sur la base de la connectivité, le marché mondial des équipements de test RF est segmenté en générateurs de signaux, oscilloscope, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau et autres. Le segment des oscilloscopes détenait la plus grande part de marché en 2018, car ce segment a connu une croissance substantielle de la demande d’équipements de test RF grâce, entre autres, à la conception et à la maintenance d’équipements électroniques et aux travaux de laboratoire dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de l’informatique et secteurs des télécommunications, de l’aérospatiale et de la défense et de la santé.

Sur la base du facteur de forme, le marché mondial des équipements de test RF est divisé en portable, de table et modulaire. Comme elle offre le plus haut degré de répétabilité, la catégorie de paillasse devrait conserver la plus grande part de marché, ce qui se traduira par une connexion plus étroite entre les instruments avec une plage de mesure plus large, ce qui permet de mieux minimiser les imperfections.

Sur la base de la fréquence, le marché mondial des équipements de test RF est divisé entre 1 GHz et 6 GHz, moins de 1 GHz et plus de 6 GHz. En raison de son excellente réponse en fréquence et de sa haute précision dans les mesures de balayage avec des sondes haute fréquence, le segment devrait détenir la part de marché la plus élevée entre 1 GHz et 6 GHz.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des équipements de test RF est divisé en informatique et automobile, télécommunications, électronique grand public, institutions universitaires et de recherche, aérospatiale et défense, médical, industriel et autres. Le segment informatique et télécommunications devrait conserver la part de marché la plus élevée car il offre une qualité et une précision améliorées du réseau et du spectre, ainsi qu’une qualité de lecture haute fréquence.

Analyse compétitive

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial identifiés par MRFR sont Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis), Keysight Technologies, Inc. (États-Unis), National Instruments (NI) (États-Unis), Yokogawa Electric Corporation (Japon), EXFO Inc. ( Canada), Siemens (Allemagne), Anritsu Corporation (Japon), Cobham PLC (Royaume-Uni), Giga-Tronics Incorporated (États-Unis), Fortive (États-Unis) et Chroma ATE Inc. (Taïwan), ROHDE&SCHWARZ (Allemagne), VIAVI Solutions Inc. (États-Unis), Atlantic Microwave Ltd (Royaume-Uni), B&K Precision Corporation (États-Unis).

Voir le rapport COMPLET @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/rf-test-equipment-market-5734

Analyse régionale

L’aperçu géographique du marché mondial a été analysé dans quatre grandes régions, dont l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et le reste du monde.

Avec l’innovation croissante dans les technologies de l’aérospatiale et de la défense et l’utilisation croissante des équipements RF dans les industries manufacturières, l’Europe devrait connaître une croissance remarquable dans l’industrie des équipements de test RF. De plus, l’adoption de l’IdO, les réseaux sans fil et la croissance de la technologie de réseau 5G ont incité l’introduction d’équipements de test RF dans des secteurs tels que l’automobile, l’informatique et les télécommunications et la santé. Au cours de l’ère des prévisions, l’implication des principaux fabricants et l’augmentation des installations de R&D augmentent encore la demande d’équipements de test RF dans la région.

L’augmentation de l’adoption et du déploiement de la technologie RF et de la technologie de communication dans les bâtiments dans différentes industries devrait stimuler la demande en Asie-Pacifique pour les équipements de test RF. En outre, l’adoption croissante d’équipements de test RF dans l’industrie informatique et des télécommunications pour effectuer des tests de composants pour les tablettes, les smartphones, les ordinateurs portables et les tests de conception de circuits d’appareils électroniques et dans l’industrie automobile pour tester les composants de véhicules et les véhicules devrait augmenter la demande de RF équipement d’essai dans cette zone au cours de la période de prévision.

Table des matières

1. RÉSUMÉ

1.1 ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ 18

1.2 MARCHÉ MONDIAL DES ÉQUIPEMENTS DE TEST RF, PAR CONNECTIVITÉ 19

1.3 MARCHÉ MONDIAL DES ÉQUIPEMENTS DE TEST RF, PAR FACTEUR DE FORME 20

1.4 MARCHÉ MONDIAL DES ÉQUIPEMENTS DE TEST RF, PAR FRÉQUENCE 21

1.5 MARCHÉ MONDIAL DES ÉQUIPEMENTS DE TEST RF, PAR UTILISATEUR FINAL 22

2 INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

2.1 DÉFINITION 23

2.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 23

2.3 STRUCTURE DU MARCHÉ 23

2.4 PRINCIPAUX CRITÈRES D’ACHAT 24

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE 25

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE 26

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE 27

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ 27

3.5 APPROCHE DESCENDANTE ET ASCENDANTE 28

3.6 MODÈLE DE PRÉVISION 28

3.7 LISTE DES HYPOTHÈSES 30

4 APERÇU DU MARCHÉ

Lire la suite

https://globalnews.blogolenta.com/17845808/cctv-market-size-growth-share-industry-analysis-forecast-till-2030

https://globalnews.blogsuperapp.com/17387624/cctv-market-size-analysis-growth-share-industry-analysis-forecast-till-2030

https://globalnews.targetblogs.com/18626101/biosensors-market-size-share-demand-market-forecast-till-2030

https://globalnews.prublogger.com/15770255/biosensors-market-size-share-analysis-demand-market-forecast-till-2030