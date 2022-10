Marché des équipements de test et de mesure , taille, part, industrie, analyse, croissance et prévisions jusqu’en 2030

Analyse du marché des équipements de test et de mesure

Le marché des équipements de test et de mesure devrait toucher 34 586,38 millions USD à un TCAC de 4,85 % entre 2018 et 2025, selon la récente analyse Market Research Future (MRFR). Les équipements de test et de mesure, en termes simples, sont utilisés pour concevoir, fabriquer, déployer et assurer la plus grande satisfaction des clients avec les services et les produits. Ils jouent un rôle central dans la fourniture aux clients de produits et de services de qualité. En raison de ses caractéristiques séduisantes et de ses nombreux avantages, les équipements de test et de mesure ont de nombreuses applications dans diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, l’électronique et les semi-conducteurs, les équipements médicaux et de santé, les télécommunications, l’aérospatiale et la défense, l’industrie et la fabrication, etc.

Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale des équipements de test et de mesure . Selon le récent rapport du MRFR, ces facteurs comprennent l’utilisation croissante d’appareils électroniques grand public, les progrès technologiques dans les télécommunications et les réseaux, la commercialisation de l’IdO, l’adoption croissante de la technologie cellulaire 5G et le développement de nouveaux systèmes de surveillance des patients, les rapports d’urgence personnels systèmes et équipements de santé. En outre, la demande croissante dans diverses industries d’utilisation finale telles que la santé, l’industrie, les semi-conducteurs et l’électronique, l’éducation et le gouvernement, l’informatique et les télécommunications, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, et d’autres contribuent également à la croissance du marché.

Au contraire, la sensibilité aux prix, la pénétration croissante des services de crédit-bail et de location et l’impact continu du COVID-19 sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial des équipements de test et de mesure au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des équipements de test et de mesure basée sur l’application, le composant, le produit et le service.

Par composant, le marché mondial des équipements de test et de mesure est segmenté en assemblages de câbles, connecteurs et accessoires à valeur ajoutée.

Par service, le marché mondial des équipements de test et de mesure est segmenté en services gérés et services professionnels.

Par application, le marché mondial des équipements de test et de mesure est segmenté en automobile, électronique et semi-conducteurs, équipements médicaux et de santé, télécommunications, aérospatiale et défense, industrie et fabrication, etc. Parmi ceux-ci, le segment automobile dominera le marché au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché des équipements de test et de mesure

Les principaux fabricants de l’ industrie des équipements de test et de mesure présentés dans le rapport sur le marché mondial des équipements de test et de mesure comprennent Spectris PLC (Royaume-Uni), Fortive Corporation (États-Unis), ADVANTEST Corporation (Japon), Spirent Communications PLC (États-Unis), Yokogawa Electric (Japon), EXFO INC (Canada), IKM Instrutek AS (Norvège), Anritsu Corporation (Japon), VIAVI Solutions Inc (États-Unis), ROHDE&SCHWARZ (Allemagne), Teledyne Technologies Incorporated (États-Unis), Keysight Technologies (États-Unis) et National Instruments (États-Unis). Les principaux acteurs ont adopté des stratégies telles que les acquisitions, les fusions, les coentreprises et les lancements de produits pour rester à l’avant-garde.

Analyse régionale

Basé sur la région, le rapport sur le marché mondial des équipements de test et de mesure couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord dominera le marché au cours de la période de prévision. L’industrie en plein essor de l’informatique et des télécommunications contribue à la croissance du marché mondial des équipements de test et de mesure au cours de la période de prévision.

Le marché des équipements de test et de mesure dans la région APAC devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. La présence d’une expertise technique et d’installations efficaces, la présence de plusieurs fournisseurs d’équipements de test et de mesure, la présence de plusieurs constructeurs automobiles, l’existence de principaux fabricants d’appareils électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les consoles, et la présence d’un hub important de différents des industries comme l’automobile, l’électronique et l’électricité contribuent à la croissance du marché mondial des équipements de test et de mesure dans la région.

Le marché mondial des équipements de test et de mesure en Europe devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision, et dans le reste du monde, il devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation du marché

2.1 Définition

2.2 Objectif de recherche

2.3 Structure du marché

3 Méthodologie de recherche

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche primaire

3.3 Recherche secondaire

3.4 Estimation de la taille du marché

3.5 Modèle de prévision

3.6 Liste des hypothèses

4 Dynamique du marché

