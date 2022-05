Marché des équipements de test de radiographie – Analyse de l’industrie, part, tendances de la taille, demande, croissance, revenus, principales entreprises et prévisions 2022 à 2029

Le rapport sur le marché des équipements de test de radiographie est la recherche la plus importante pour qui recherche des données complètes sur le marché des équipements de test de radiographie. Le rapport analyse également les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, le paysage concurrentiel, les opportunités commerciales, les plans d’investissement et les avis d’experts. Le rapport couvre toutes les données sur les marchés mondiaux et territoriaux, y compris les modèles notables et futurs de la demande du marché. Le rapport estime ensuite les tendances de développement du marché de l’industrie Équipement de test de radiographie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de test de radiographie devrait croître à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des équipements de test de radiographie

La radiographie est une technique d’examen non destructif qui utilise des rayons X ou des rayons gamma pour déterminer la structure interne de tout composant. La radiographie présente de nombreux avantages par rapport aux autres techniques d’examen non destructif. Cette méthode est hautement reproductible et peut être appliquée à une variété de matériaux.

L’utilisation croissante d’équipements de test de radiographie pour les applications de radiographie industrielle est le principal facteur de croissance du marché des équipements de test de radiographie. En outre, l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des équipements de test de radiographie est l’utilisation continue d’équipements de test de radiographie dans les industries manufacturières telles que l’électronique, les pâtes et papiers et les semi-conducteurs pour tester les équipements tout en respectant les réglementations de l’industrie.

Principaux points couverts dans le rapport :

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché des équipements de test de radiographie qui sont impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché des équipements de test de radiographie sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Des données et des informations par fabricant, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport sur le marché des équipements de test de radiographie contient l’analyse SWOT du marché des équipements de test de radiographie. Enfin, le rapport contient la conclusion.

Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Segmentation du marché

Par type (fixe, portable)

Par technologie (test de rayons, test de rayons gamma, radiographie informatisée, radiographie sur film, radiographie directe)

Par utilisateur final (aérospatiale, automobile, pétrole et gaz, énergie et électricité, construction, autres)

Rapport sur le marché des équipements de test de radiographie segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Portée du marché mondial des équipements de test de radiographie et taille du marché

Le marché des équipements de test de radiographie est segmenté en fonction du type de produit, de la technique d’immunodiagnostic, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de test de radiographie est segmenté en réactifs, instruments, logiciels de gestion de données et services. Les instruments ont en outre été segmentés en instruments semi-automatisés, instruments entièrement automatisés et autres instruments.

Le marché des équipements de test de radiographie est également segmenté sur la base de la technique d’immunodiagnostic en dosage immuno-enzymatique, tests rapides, dosages immuno-enzymatiques, radio-immunodosage et transfert Western. Les dosages immuno-enzymatiques ont été segmentés en dosages immunologiques par chimiluminescence, dosages immunologiques par fluorescence et dosages immunologiques colorimétriques.

Sur la base des applications, le marché des équipements de test de radiographie est segmenté en maladies infectieuses, diabète, oncologie, cardiologie, dépistage de drogues/pharmacogénomique, VIH/sida, maladies auto-immunes, néphrologie et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des équipements de test de radiographie est segmenté en laboratoires hospitaliers, laboratoires cliniques, tests au point de service, autotests des patients, instituts universitaires et autres. Les laboratoires cliniques ont en outre été segmentés en grands laboratoires/laboratoires de référence, laboratoires de taille moyenne et petits laboratoires.

Table des matières détaillée du rapport mondial sur le marché des équipements de test de radiographie 2022

Chapitre 1 Aperçu du marché des équipements de test de radiographie

1.1 Définition de l’équipement de test de radiographie

1.2 État et perspectives de la taille du marché mondial des équipements de test de radiographie (2011-2028)

1.3 Comparaison de la taille du marché mondial des équipements de test de radiographie par région (2011-2028)

1.4 Comparaison de la taille du marché mondial des équipements de test de radiographie par type (2011-2028)

1.5 Comparaison de la taille du marché mondial des équipements de test de radiographie par application (2011-2028)

1.6 Comparaison de la taille du marché mondial des équipements de test de radiographie par canal de vente (2011-2028)

1.7 Dynamique du marché des équipements de test de radiographie (impacts du COVID-19)

Chapitre 2 Analyse des segments de marché des équipements de test de radiographie par joueur

2.1 Ventes mondiales de Équipement de test de radiographie et part de marché par joueur (2018-2022)

2.2 Revenus mondiaux de Équipement de test de radiographie et part de marché par joueur (2018-2022)

2.3 Prix moyen mondial du Équipement de test de radiographie par joueur (2018-2022)

2.4 Situation et tendances de la concurrence des joueurs

2.5 Conclusion du segment par joueur

Chapitre 3 Analyse des segments de marché des équipements de test de radiographie par type

3.1 Marché mondial des équipements de test de radiographie par type

3.2 Ventes mondiales de Équipement de test de radiographie et part de marché par type (2011-2022)

3.3 Chiffre d’affaires et part de marché des équipements de test de radiographie mondiaux par type (2011-2022)

3.4 Prix moyen mondial des équipements de test de radiographie par type (2011-2022)

3.5 Principaux acteurs du testeur de radiographie par type en 2022

3.6 Conclusion du segment par type

Chapitre 4 Analyse des segments de marché des équipements de test de radiographie par application

4.1 Marché mondial des équipements de test de radiographie par application

4.2 Chiffre d’affaires mondial des équipements de test de radiographie et part de marché par application (2011-2022)

4.3 Principaux consommateurs de Équipement de test de radiographie par application en 2022

4.4 Conclusion du segment par application

Chapitre 5 Analyse des segments de marché des équipements de test de radiographie par canal de vente

5.1 Marché mondial des équipements de test de radiographie par canal de vente

5.1.1 Canal direct

5.1.2 Canal de diffusion

5.2 Chiffre d’affaires mondial des équipements de test de radiographie et part de marché par canal de vente (2011-2022)

5.3 Principaux distributeurs / revendeurs d’équipements de test de radiographie par canal de vente en 2022

5.4 Conclusion du segment par canal de vente

Chapitre 6 Analyse du segment de marché des équipements de test de radiographie par région

6.1 Taille du marché mondial des équipements de test de radiographie et TCAC par région (2011-2028)

6.2 Ventes mondiales de Équipement de test de radiographie et part de marché par région (2011-2022)

6.3 Chiffre d’affaires et part de marché mondiaux de Équipement de test de radiographie par région (2011-2022)

6.4 Amérique du Nord

6.5 Europe

6.6 Asie-Pacifique

6.7 Amérique du Sud

6.8 Moyen-Orient et Afrique

6.9 Conclusion du segment par région

Chapitre 7 Profil des principaux acteurs de l’équipement de test de radiographie

Chapitre 8 Analyse en amont et en aval de l’équipement de test de radiographie

8.1 Chaîne industrielle des équipements de test de radiographie

8.2 En amont de l’équipement d’essai de radiographie

8.3 En aval de l’équipement d’essai de radiographie

A continué….

