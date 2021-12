Marché des équipements de test d’aviation, tendances mondiales, aperçu des activités, défis, analyse des opportunités et prévisions 2021 – 2027

En termes de revenus, le marché mondial des équipements d’essai aéronautique était évalué à 5 381,0 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 7 692,3 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Le marché des équipements d’essai aéronautique est largement segmenté en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Les investissements et les performances du marché de l’industrie mondiale de l’aérospatiale et de la défense ont un impact direct sur les performances du marché des équipements d’essai aéronautique. Avec des perspectives économiques prometteuses pour la majorité des pays en développement en 2018 et des annonces des gouvernements des économies en développement d’investir massivement dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, des progrès rapides sur le marché des équipements d’essai aéronautique sont attendus. La baisse des tarifs aériens a favorisé l’augmentation du transport aérien de passagers à l’échelle mondiale. En outre, l’augmentation des revenus disponibles des particuliers et la croissance de l’industrie du tourisme dans de nombreux pays du monde contribuent également à l’augmentation des voyages de passagers par le biais des systèmes de transport aérien. Ces facteurs ont entraîné une forte demande d’avions commerciaux. La demande a connu une recrudescence, en particulier dans les pays asiatiques tels que l’Inde et la Chine, qui comprennent de grandes populations et une économie en développement rapide. D’énormes demandes ont entraîné des arriérés d’approvisionnement pour les avions commerciaux et, par conséquent, sentant de bonnes opportunités, les avionneurs mondiaux ont annoncé la mise en place d’usines de fabrication supplémentaires à travers le monde.

Le marché des équipements d'essaiaéronautiqueest par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient etAfrique, et Amérique centrale et du Sud