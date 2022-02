Marché des équipements de stérilisation avec analyse d’impact de Covid-19 et perspectives de la demande 2029

Pour une période de prévision estimée de 2022 à 2029, le rapport affiche les valeurs du TCAC pour l’industrie, ce qui aide à déterminer les coûts et les valeurs ou stratégies d’investissement. Un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées ainsi que leurs profils élargissent la portée de ce rapport. En outre, les facteurs d’influence tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence ont été étudiés dans le rapport à l’aide de l’analyse SWOT. Ce rapport évalue l’industrie en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’état du marché, l’amélioration du marché, les développements clés, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Le marché mondial des équipements de stérilisation enregistre un TCAC substantiel de 7,81 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à la prévalence croissante des infections nosocomiales et aux progrès continus des technologies d’équipement de stérilisation.

Marché mondial des équipements de stérilisation par produit et service (instruments de stérilisation, consommables et accessoires de stérilisation, services de stérilisation), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, entreprises de dispositifs médicaux, industrie alimentaire et des boissons, sociétés pharmaceutiques, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des équipements de stérilisation sont STERIS plc, Getinge AB., 3M, Belimed, MMM Group, MATACHANA GROUP, Sotera Health, Cantel Medical, Advanced Sterilization Products Division Ethicon US, LLC., Cardinal Health , Sterigenics US, LLC – Une société Sotera Health, Andersen Products, Inc., Sterile Technologies Inc, Celitron Medical Technologies Kft., Metall Zug AG, MME group Inc., Nanosonics, Midmark Corporation, TSO3 INC., LTE Scientific Ltd, parmi les autres.

Définition du marché :

La stérilisation est la méthode d’élimination des agents biologiques ou des formes de vie qui implique des agents transmissibles, notamment des formes de spores, des organismes eucaryotes unicellulaires, des champignons, des bactéries et des formes de spores existant dans une surface, un liquide, un médicament, une région, etc. particuliers. Dans l’industrie médicale, la stérilisation est une méthode inévitable avec la stérilité et l’efficacité de l’équipement de stérilisation comme variables principales.

Facteurs de marché

La prévalence croissante des infections nosocomiales est le moteur de la croissance du marché

Les progrès continus dans les technologies des équipements de stérilisation font prospérer la croissance du marché

L’augmentation des industries biotechnologiques et pharmaceutiques aide le marché à se développer

L’augmentation des interventions chirurgicales stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Un investissement initial énorme entrave la croissance du marché

Une information et une sensibilisation limitées aux règles de sécurité entravent la croissance du marché

Les règles et réglementations strictes du gouvernement limitent la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Petriss a introduit le logiciel d’intelligence de stérilisation BLUEfin. Cette solution logicielle innovante permet aux experts en stérilisation de répondre aux attentes de conformité de l’AORN, de la Commission mixte, de l’AAMI et d’autres organes législatifs. Cette solution est utilisée pour optimiser les soins aux patients et pour réduire les infections sur les sites chirurgicaux

En janvier 2018, Claranor a introduit une solution de stérilisation sans produits chimiques et à sec. Claranor a construit les premiers appareils de stérilisation à lumière pulsée dédiés aux bidons de lait en poudre pour lait maternisé. Ce lancement élargira les offres de la société.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des équipements de stérilisation est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des équipements de stérilisation pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Table des matières: marché des équipements de stérilisation

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Équipement de stérilisation

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des équipements de stérilisation

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des équipements de stérilisation par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Géographie Paysage

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Continuez. .

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des équipements de stérilisation sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

