Marché des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Rester informé des tendances et des opportunités de l’industrie est un processus assez long où un excellent rapport Marché des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals aide beaucoup. Les principaux domaines de l’analyse du marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Diverses étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe spécialisée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Un excellent rapport d’analyse de marché ne peut être généré qu’avec les principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus récente et le dévouement.

Le marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals devrait passer de sa valeur initiale estimée de 6,59 milliards USD à une valeur estimée de 10,54 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,05% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prise de conscience et aux préoccupations croissantes concernant la santé des nourrissons.

Marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals, par type d’équipement de soins fœtaux (appareils à ultrasons, Dopplers fœtaux, systèmes d’IRM fœtale, moniteurs fœtaux, oxymètres de pouls fœtal), type d’équipement de soins néonatals (réchauds pour nourrissons, incubateurs, réchauffeurs et incubateurs convertibles, équipement de photothérapie , Appareils respiratoires, Appareils de surveillance néonatale, Appareils d’imagerie diagnostique), Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Concurrents clés du marché : marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals

Atom Medical Corporation, BD, Drägerwerk AG & Co. KGaA, General Electric Company, Koninklijke Philips NV, Masimo, Medtronic, Natus Medical Incorporated, Phoenix Medical Systems sont quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals ( P) Ltd., Fisher & Paykel Healthcare Limited, Incereb Ltd, Utah Medical Products Inc., Spacelabs Healthcare, Analogic Corporation, Welch Allyn et Nonin.

Définition du marché : marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals

L’équipement de soins intensifs fœtaux et néonatals peut être défini comme un type de catégorie de dispositifs médicaux grâce à laquelle les médecins et les médecins peuvent surveiller et soigner en permanence les nourrissons. Ces appareils sont même utilisés pour nourrir les bébés avec des médicaments, des liquides ou même pour prélever du sang, vérifier la tension artérielle, traiter un certain nombre de maladies et surveiller en permanence l’état et la santé du bébé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a eu environ 2,5 millions de décès de nourrissons en 2017, près de la moitié de ces décès auraient pu être évités avec la disponibilité d’équipements et de dispositifs médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché:

Augmentation du nombre de naissances prématurées dans le monde, ce qui nécessite une préoccupation et une concentration accrues sur les nourrissons nés, ce qui stimule la croissance du marché

L’augmentation du nombre de décès d’enfants et d’infections associées aux soins de santé chez les nourrissons devrait également jouer un rôle moteur dans la croissance du marché.

Contraintes du marché :

Le coût élevé de ces équipements devrait constituer un frein à la croissance du marché

L’adoption et la préférence d’équipements et de dispositifs médicaux remis à neuf dans les régions en développement devraient également freiner la croissance du marché

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Segmentation: Marché mondial des équipements de soins intensifs fœtaux et néonatals

Par type d’équipement de soins fœtaux Appareils à ultrasons Doppler fœtal Systèmes d’IRM fœtale Moniteurs fœtaux Moniteurs fœtaux antepartum Moniteurs fœtaux intrapartum Oxymètres de pouls fœtal

Par type d’équipement de soins néonatals Chauffe-bébé Réchauffeurs électriques Réchauffeurs non électriques Incubateurs Réchauffeurs et incubateurs convertibles Équipement de photothérapie Photothérapie conventionnelle Photothérapie par fibre optique Appareils respiratoires Ventilateurs néonatals Appareils à pression positive continue Réanimateurs Autres appareils de soins respiratoires Dispositifs de surveillance néonatale Tensiomètres Moniteurs cardiaques Oxymètres de pouls Capnographes Systèmes d’oxygénation extracorporelle à membrane Dispositifs de surveillance intégrés Appareils d’imagerie diagnostique Systèmes à ultrasons Systèmes d’imagerie à rayons X Autres appareils d’imagerie diagnostique



Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Koninklijke Philips NV a annoncé avoir reçu le marquage CE pour son système sans ceinture Avalon, utilisé pour la surveillance fœtale et maternelle continue.

En mars 2018, Incereb Ltd a annoncé avoir reçu un investissement de 50 000 euros, qui devrait étendre les marchés desservis et fournir également des solutions et des services aux États-Unis.

