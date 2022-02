Marché des équipements de soins intensifs en Europe 2021 | Analyse par tendances du secteur, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance, développement et prévisions d’ici 2028

Le marché nord-américain des équipements de radiologie dentaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 1183,29 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,23 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la conformité au mandat réglementaire pour l’adoption des dispositifs EHR / EMR stimule rapidement le marché des équipements de radiologie dentaire.

Les équipements de radiologie dentaire sont le type d’appareils utilisés pour le diagnostic des infections dentaires ainsi que des maladies dentaires telles que la gingivite, la parodontite, la carie dentaire, les caries dentaires, ainsi que les autres formes de cancers et de blessures de la bouche. La tomodensitométrie à faisceau conique, les appareils à rayons X et les systèmes PSP sont les différents types d’équipements de diagnostic dentaire.

Le rapport sur le marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de radiologie dentaire Data Bridge Market Research North America, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord

Le marché des équipements de radiologie dentaire est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des équipements de radiologie dentaire est segmenté en équipements dentaires de diagnostic. Le marché des équipements de radiologie dentaire est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques dentaires.

Le rapport sur le marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord comprend des points de table des matières détaillés:

1 Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord

2 Segmentation du

marché 3 Aperçu du marché

3.1 Initiatives gouvernementales en hausse

3.2 Initiative stratégique des acteurs du marché

4 Résumés analytiques

5 Premium Insights

6 Procédure réglementaire

7 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, par type

8 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, par application

9 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, par déploiement

10 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, par utilisateur final

11 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, par canal de distribution

12 Marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord, paysage de l’

entreprise 13 Profil de l’

entreprise 13.1 Aperçu de l’entreprise

13.2 Analyse des revenus

13.3 Analyse de la part de l’entreprise

13.4 Portefeuille de produits

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

DanaherDentsply SironaPLANMECA OYCarestream HealthKaVo Dentalwinkelstueckeguentiger.deVATECHMidmark CorporationRS Components & Controls (I) Ltd.A-decNobel Biocare Services AGInstitut Straumann AGFUJIFILM CorporationKoninklijke Philips NVShimadzu CorporationCANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATIONHitachi Medical CorporationHologicESAOTE SPAHu-Friedy Mfg. Co., LLC

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord

Le marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de radiologie dentaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de radiologie dentaire en raison de l’augmentation de la perte de revenus due aux erreurs de facturation et à l’amélioration des processus dans les organisations de soins de santé de cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de radiologie dentaire en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques régionales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Caractéristiques du rapport

1. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

2. Pour obtenir un aperçu complet du marché.

3. Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de volume et de valeur

4. Une perspective neutre vis-à-vis de la performance du marché

5. Tendances et développements récents du secteur

6. Aperçu détaillé du marché parent

Faits saillants du marché dans le rapport

1. Le rapport propose des évaluations des parts de marché aux niveaux régional et mondial

2. Pour obtenir un aperçu détaillé du marché parent

3. Des informations sur les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités et leur analyse d’impact sur la taille du marché ont été fournies.

4. Analyser et prévoir le marché sur la base du type, de la fonction et de l’application.

5. Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et l’analyse financière clé.

Opportunités du rapport

1. Aperçu détaillé du marché

2. Développements clés et lancements de produits sur le marché

3. Paramètres clés qui animent le marché

4. Tendances et développements récents du secteur

5. Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits du les meilleurs acteurs du marché

