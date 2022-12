Marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite – Croissance à un TCAC de 6,3 %, perspectives commerciales, acteurs clés, partage des revenus de l’entreprise, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport complet sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts du secteur. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Un excellent rapport de marché peut être exploré en termes de répartition des données par fabricants, région, type et application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités et défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée, ventes chaînes et distributeurs. Le marché est également bien analysé sur la base de nombreuses régions dans le rapport suprême sur les équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite donne un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. De plus, dans le rapport sur le marché, les principales catégories de produits sont également incluses. Le rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport complet sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite présente également des données complémentaires relatives aux acteurs dominants du marché, telles que les offres de produits, les revenus, la segmentation et le synopsis commercial.

Ces équipements de protection individuelle (EPI) sont très bénéfiques pour contrôler les accidents du travail dans différentes industries et hôpitaux. Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de protection individuelle (EPI) devrait atteindre la valeur de 560 723,80 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « équipements de protection des mains et des bras » représentent le segment de type de produit le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation des accidents du travail. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.



Définition du marché

Les préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité parmi les consommateurs sont un moteur important pour le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite. Les préoccupations croissantes concernant les effets dangereux associés aux maladies virales, y compris le COVID, devraient propulser la demande d’équipements de protection individuelle (EPI), entraînant la croissance du marché des équipements de protection individuelle (EPI). Un autre facteur majeur propulsant la croissance est la réglementation obligatoire en matière de sécurité au travail pour la sécurité des travailleurs dans diverses industries.

Développement récent

En septembre 2021, ANSELL LTD. a obtenu un accord pour les produits de rotation des chambres avec Premier. Avec le début de cet accord, la société se réjouit de soutenir les membres Premier dans leurs initiatives de sécurité en fournissant des solutions innovantes pour aider à améliorer l’efficacité du roulement des chambres, réduire le risque de contamination croisée et aider à améliorer les résultats pour les patients. La société propose un large portefeuille de produits de rotation des chambres, notamment des draps jetables STAT-BLOC brevetés avec la technologie antimicrobienne AMT qui offrent une protection complète contre la migration bactérienne et sont efficaces à 99 % contre le SARM, E. coli, CRE et COVID-19. Cet accord aidera l’entreprise à accroître sa capacité de production et ses ventes

Portée du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

Le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Équipement de protection des mains et des bras

Vêtements de protection

Équipement de protection des pieds et des jambes

Équipement de protection respiratoire

Équipement de protection des yeux et du visage

Équipement de protection de la tête

Équipement de protection auditive

Autres

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de protection individuelle (EPI) comprend les équipements de protection des mains et des bras, les vêtements de protection, les équipements de protection des pieds et des jambes, les équipements de protection respiratoire, les équipements de protection des yeux et du visage, les équipements de protection de la tête, les équipements de protection auditive et autres. .

Canal de distribution

POÈMES

Ventes directes/B2B

Magasins spécialisés

Autres

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de protection individuelle (EPI) est segmenté en OEMS, ventes directes/B2B, magasins spécialisés et autres.

Industrie

Chimique

Industrie de l’énergie

Gaz de pétrole

Construction de bâtiments

Soins de santé

Transport

Lutte contre l’incendie

nourriture et boissons

Industriel



Sur la base de l’industrie, le marché des équipements de protection individuelle (EPI) est segmenté en produits chimiques, industrie énergétique, pétrole et gaz, bâtiment et construction, soins de santé, transports, lutte contre les incendies, alimentation et boissons, industrie et autres.

Analyse de la part de marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de protection individuelle (EPI) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des EPI sont Honeywell International Inc., 3M, Kimberly-Clark, Plastic Surge Industries, Modern Eastern Services Trading Co., SAFEX SAFETY, Khusheim Industrial Equipment, ANSELL LTD., DRÄGERWERK AG & CO. KGAA , PEF et GULF INDUSTRIAL SYSTEMS CO. entre autres.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Équipement de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Équipement de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Table des matières principale du rapport sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) en Arabie saoudite

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU MARCHÉ

• APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• APERÇU PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

