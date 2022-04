Marché des équipements de planche à voile 2022 par type, canal de distribution et prévisions d’ici 2028

Le marché mondial des équipements de planche à voile attire une plus grande composition de consommateurs car il propose une large gamme de produits et de services. La demande et l’offre qui prévalent dans l’industrie vont de pair. Parallèlement à l’augmentation de la demande, l’offre augmente également de manière équivalente. La pandémie a provoqué une demande plus élevée sur le marché mondial des équipements de planche à voile. Plusieurs nouveaux investissements ont été réalisés dans l’industrie mondiale de l’équipement de planche à voile au cours des dernières années. Les initiatives d’innovation continue et la concurrence sans précédent dans l’industrie motivent également les fabricants à en faire plus. Les progrès technologiques des années à venir contribueront à la croissance du marché mondial des équipements de planche à voile au cours de la période de prévision.

Scénario compétitif :

Plusieurs fabricants sur le marché s’engagent dans la recherche et le développement pour fournir des produits technologiquement avancés ; ainsi, ce facteur est le moteur de la croissance du marché des équipements de planche à voile. Cependant, des frais de maintenance élevés peuvent freiner la croissance du marché Équipement de planche à voile. En outre, la tendance à la hausse du brassage domestique dans divers pays est le principal facteur qui devrait connaître une demande massive au cours de la période de prévision.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché des équipements de planche à voile aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segment. ; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des équipements de planche à voile est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. En fonction du type, le marché est segmenté en planches, gréements, voiles et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

ACTEURS DU MARCHÉ :

Atomicsurf

DROPS BOARDS SAS

Fanatique

Attaquant Maui Inc

Kona Windsurfing AB

Mistral

Point-7 International Ltd.

Tribord

PLANCHES DE SURF TABOU

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Équipement de planche à voile au cours de la période de prévision? Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Équipement de planche à voile? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Équipement de planche à voile dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché des équipements de planche à voile? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

