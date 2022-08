Marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques pour patients Acteurs clés mondiaux, application, croissance, analyse, taille, demande, développement et prévisions 2027

Le marché des équipements de manutention des lève-personnes mécaniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 . Une analyse de Data Bridge Market Research indique que le marché augmentera de 2 240,25 millions de dollars d’ici 2027 et au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Le nombre croissant de personnes âgées et obèses est le moteur du marché des équipements de manutention pour remontées mécaniques. Parce qu’ils sont utilisés dans les hôpitaux, les soins à domicile, les maisons de retraite.

L’ augmentation du nombre d’accidents, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation des incapacités et le risque de blessures musculo-squelettiques sont les facteurs de croissance du marché. L’augmentation de l’obésité entraînant une mobilité réduite stimule également la croissance du marché et crée des opportunités de croissance pour les acteurs du marché des équipements mécaniques de manutention des lève-personnes au cours de la période de prévision 2020-2027. Le manque d’allocation budgétaire adéquate et le manque de sensibilisation des patients dans les régions en développement et moins développées agiront comme un frein et remettront davantage en cause la croissance des dispositifs mécaniques de manipulation des patients au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché des ascenseurs mécaniques pour patients détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, la valeur d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la part de marché, l’influence des acteurs du marché, les marchés nationaux et locaux, l’analyse des opportunités, les poches de revenus émergentes, les changements sur le marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur l’étude de marché de Data Bridge sur le marché des équipements mécaniques de manutention des ascenseurs pour patients, veuillez nous contacter pour un résumé analytique. Analystes, notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des appareils de levage mécanique des patients et taille du marché

Le marché des équipements de manutention par levage mécanique est segmenté en fonction du type de produit, du type de soin, des accessoires et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements mécaniques de manutention des lève-personnes est segmenté en lits médicaux, équipements de repositionnement des patients, aides à la mobilité, équipements de sécurité des toilettes et aides à la mobilité.

Sur la base du type de soins, le marché des équipements mécaniques de manutention des lève-personnes est segmenté en soins de longue durée, soins bariatriques, soins aigus et intensifs, soins des plaies , prévention des chutes, etc.

Sur la base des accessoires, le marché des équipements mécaniques de manutention des lève-personnes est segmenté en accessoires de lit d’hôpital, accessoires de lit d’hôpital, accessoires de levage, accessoires de transfert, accessoires de civière, etc.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements mécaniques de manutention des lève-personnes est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres.

Analyse au niveau national du marché mondial de Équipement mécanique pour la manutention des lève-personnes

Comme mentionné ci-dessus, le marché des équipements de manutention mécaniques pour lève-personnes est analysé et les perspectives et les tendances de la taille du marché sont fournies par type de produit, type de soins, accessoires et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de levage mécanique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements de manutention des lève-personnes mécaniques en raison du potentiel de croissance potentiel du marché en raison de l’augmentation de la population gériatrique et obèse et de l’augmentation du pouvoir d’achat de la population de la région.

Le segment par pays du rapport sur le marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. revenir,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de manutention mécanique pour lève-personnes

Le paysage concurrentiel du marché Équipement mécanique de levage des patients fournit des détails par concurrent. Les détails incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les domaines d’application. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que le marché Équipement de manutention mécanique pour lève-personnes.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des équipements de manutention pour ascenseurs mécaniques sont OpeMed Ltd., Vendlet ApS, V. Guldmann A / S, DJO LLC, Hill-Rom Services Inc, Invacare Corporation, Etac AB, Permobil, Joerns Healthcare LLC, Handicare Stiegelmeyer GmbH & Co. KG, Stryker, Sunrise Medical LLC, LINET, Arjo, Mangar Health, Benmor Medical Limited, PARAMOUNT BED CO., LTD., Drive DeVilbiss Sidhil Ltd., Medline Industries, Inc. et d’autres sociétés nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud sont disponibles séparément. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

