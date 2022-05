Marché des équipements de levage des patients – Industrie mondiale, part, taille, tendances, analyse de la demande, croissance, revenus, principales entreprises et prévisions 2022 à 2029

Data Bridge Market Research a publié une nouvelle publication de recherche sur « Taille du marché mondial des équipements de levage des patients, part, tendances de l’industrie et prévisions relatives aux équipements de levage des patients». avec plus de 350 pages et enrichi de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. La connaissance complète est basée sur les dernières nouvelles, opportunités et tendances de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché mondial des équipements de levage des patients et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché des équipements de levage des patients a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché.

On estime que le marché des équipements de levage des patients croîtra à un TCAC de 12,75% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 pour atteindre une valeur estimée à 7,74 milliards USD d’ici 2027, des facteurs tels que le manque de professionnels qualifiés et formés freineront la croissance de le marché.

Des informations sur certaines des principales informations incluses dans l'étude sont les ventes d'équipements de levage de patients (unités K) et les revenus (en millions d'USD), les définitions, les classifications, les applications et l'aperçu de l'industrie ; politiques et stratégie de marché; Spécifications du produit; processus de manufacture; structures de coûts, etc. En outre, il fournit la position des principaux acteurs sur le marché, y compris le prix du produit, le coût/bénéfice, la capacité, la production, l'utilisation de la capacité, l'offre, la demande et le taux de croissance de l'industrie, etc. En outre, le rapport couvre également des sections spéciales telles que l'analyse SWOT du nouveau projet, la faisabilité de l'investissement. l'analyse et l'analyse du retour sur investissement.

La croissance du marché a été attribuée à la demande d’applications/d’utilisateurs finaux tels que :

Par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées, autres)

La croissance du marché a été attribuée à la demande de produits/types tels que :

Par produit (Lève-personnes plafonniers, monte-escaliers et fauteuils roulants, lève-personnes mobiles, lève-personnes assis-debout, lève-baignoires et piscines, sangles de levage, accessoires)

De plus, la recherche est segmentée géographiquement comme suit : Amérique du Nord (couverte aux chapitres 7 et 14), États-Unis, Canada, Mexique, Europe (couverte aux chapitres 8 et 14), Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Autres, Asie-Pacifique (couverte aux chapitres 9 et 14), Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde, Asie du Sud-Est, Autres, Moyen-Orient et Afrique (couverte aux chapitres 10 et 14), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Autres, Amérique du Sud (couverte aux chapitres 11 et 14), Brésil, Argentine, Colombie, Chili et autres

Principaux acteurs professionnels :

Arjo

DJO Global, Inc.

Conduire DeVilbiss International

Hill-Rom Services Inc

Invacare Corporation

Joerns Healthcare LLC

Medline Industries, Inc.

BESTCARE Médical

Santé Nuk

Accueil Produits Médicaux Inc

Biotronik

…..

Scénario de marché des équipements de levage des patients

Selon Data Bridge Market Research, le marché des équipements de levage de patients dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la croissance de la population âgée, du risque croissant de blessures lors de la manipulation manuelle des patients et des règles et normes strictes associées à la sécurité des patients. personnel soignant contre le levage manuel et l’amélioration des infrastructures de santé.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des équipements de levage de patients devraient cibler ? Data Bridge Market Research a estimé que l’Amérique du Nord domine le marché des équipements de levage de patients en raison de l’augmentation de la population âgée, de l’augmentation du nombre de patients dans les maisons de retraite et les établissements de soins pour personnes âgées et de la croissance du secteur des soins à domicile.

Étendue du marché mondial des équipements de levage des patients et taille du marché

Le marché des équipements de levage des patients est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits, le marché des équipements de levage des patients est segmenté en lasers à diode, lasers à semi-conducteurs (cristal), lasers à gaz et lasers à colorant.

Sur la base des applications, le marché des équipements de levage des patients est segmenté en dermatologie, ophtalmologie, gynécologie, urologie, dentisterie, cardiologie et autres.

Patient Lifting Equipment Market by Application/End Users

Patient Lifting Equipment Sales (Volume) and Market Share Comparison by Applications

table defined for each application/end-users

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est.