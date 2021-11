Marché des équipements de jardinage et d’agriculture Principaux fabricants, tendances, ventes, offre, demande, analyse des parts jusqu’en 2029

Marché des équipements de jardinage et d’agriculture 2021-2029

De nouveaux rapports d’étude « Marché des équipements de jardinage et d’agriculture 2021 Opportunités mondiales, défis, stratégies et prévisions 2029 » ont été ajoutés sur PersistenceMarketResearch.

Détails du rapport :

Ce rapport fournit une étude approfondie de «Équipement de jardinage et d’agriculture Marché« en utilisant l’analyse SWOT, c’est-à-dire la force, la faiblesse, les opportunités et la menace pour l’organisation. Le rapport sur le marché des équipements de jardinage et d’agriculture fournit également une étude approfondie des principaux acteurs du marché qui est basée sur les différents objectifs d’une organisation tels que le profilage, la description du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la situation financière. santé de l’organisation.

Moteurs et contraintes

Les dynamiques fondamentales explorées dans le rapport ont une influence considérable sur le marché Équipement de jardinage et d’agriculture. Le rapport étudie plus en détail la valeur, les tendances des volumes et l’historique des prix du marché. En plus de cela, divers facteurs de croissance, contraintes et opportunités sont également analysés pour que le marché étudie la compréhension approfondie du marché.

Selon le rapport, le marché mondial des équipements de jardinage et d’agriculture devrait afficher un TCAC de 4,8% de 2018 à 2026. Le marché devrait atteindre 51 314,6 millions de dollars d’ici la fin de 2026, contre une valorisation de 33 858,2 millions de dollars. en 2017.

Persistence Market Research (PMR) a publié un nouveau rapport de recherche sur le matériel de jardinage et agricole. Le rapport s’intitule « Marché des équipements de jardinage et d’agriculture : analyse globale de l’industrie 2013-2017 et évaluation des opportunités 2018-2026 ». Initialement, le marché des équipements de jardinage et d’agriculture était davantage axé sur les équipements et outils manuels afin d’effectuer de nombreuses tâches, mais avec l’avancement du paysage technologique, le marché s’est développé et a généré plusieurs opportunités pour les fabricants d’équipements, qui comprennent également le niveau 1 en tant que petits acteurs opérant sur les marchés mondiaux et régionaux.

Afin de conserver leurs positions sur le marché, les acteurs entrent en collaboration avec les principaux acteurs du marché afin d’exploiter efficacement les installations de fabrication. Innover la technologie actuelle et l’optimisation des nouvelles technologies est devenu le besoin de l’heure pour les acteurs du marché de la production de matériel de jardinage et d’agriculture. Par exemple, en 2017, le groupe Husqvarna a signé un accord pour acquérir la division Floor Grinding Solutions de HTC Group AB (solution de meulage). Cette acquisition permettrait à l’entreprise de renforcer son activité de construction. Les acteurs opérant sur le marché sont Honda Motor Co., Ltd, Andreas Stihl AG & Co. KG, Briggs & Stratton Corporation, Ohashi Inc., EMB MFG Inc. et Mahindra & Mahindra Limited, entre autres.

Joueurs clés:

Le rapport a présenté certains des acteurs importants répandus dans le monde comme – Groupe Husqvarna, Honda Motor Co., Ltd, Andreas Stihl AG & Co. KG, Briggs & Stratton Corporation, Ohashi Inc., EMB MFG Inc., Mahindra & Mahindra Ltd., BEFCO, Inc., Protero Inc., KUHN SA, The Toro Company, AGCO Corporation, Kubota Corporation, Deere & Company, Generac Power Systems, Inc., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Robert Bosch GmbH, etc.

Ce rapport couvre le volume des ventes, le prix, le chiffre d’affaires, la marge brute, les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs, les intermédiaires, les clients, la croissance historique et les perspectives futures dans le matériel de jardinage et d’agriculture.

Initiatives croissantes d’espaces verts pour stimuler la demande d’équipements de jardinage et d’agriculture

Alors que les préoccupations environnementales augmentent et que les problèmes liés à l’alimentation augmentent, les gouvernements et les partenaires de développement encouragent largement le jardinage scolaire. Environ 12 000 écoles et autres établissements d’enseignement se sont inscrits pour cultiver des jardins scolaires. Le jardinage a également été ajouté aux programmes scolaires dans le but de promouvoir le jardinage en tant qu’activité. La campagne RHS en Europe apporte son soutien et encourage les institutions à promouvoir le jardinage scolaire. Des instituts, tels que Cambridge Primary et Milford Pre-School, entre autres, se sont inscrits pour des campagnes de jardinage scolaire et des entreprises, telles que Fisker Inc., Husqvarna Group et d’autres, développent des outils de jardinage spécialement conçus pour les enfants.

Par ailleurs, la tendance des espaces verts urbains soutient également la croissance du marché. Les espaces verts urbains sont les espaces de la ville qui sont recouverts de végétation ou d’autres surfaces molles et perméables. L’intérêt pour les espaces urbains et verts semble augmenter et de nombreuses villes testent des moyens innovants d’introduire la verdure urbaine dans les villes. Les villes génèrent des espaces plus verts pour créer des lieux plus calmes et plus respectueux de l’environnement.

Gazon de sport et gazon synthétique pour agir comme un barrage routier

L’utilisation des gazons artificiels s’est rapidement déplacée au-delà des terrains de sport vers l’aménagement paysager commercial et résidentiel. L’utilisation de gazon synthétique et de gazon de sport augmente car elles nécessitent moins d’entretien. En dehors de cela, ils sont également respectueux de l’environnement car ils nécessitent moins d’eau. Le gazon synthétique et les gazons de sport sont utilisés dans les jardins résidentiels et publics intérieurs et extérieurs, les aires de jeux ainsi que les aéroports car ils ajoutent à l’attrait esthétique et donnent un aspect naturel à l’espace où ils sont utilisés et ont également un faible coût d’entretien. Désormais, ils sont préférés par les utilisateurs finaux au gazon naturel. Néanmoins, cela entraînerait à son tour une baisse de la croissance du marché des outils de jardinage.

Couverture de la région (production régionale, demande et prévisions par pays, etc.) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.) Moyenne Est et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, etc.)

Parties prenantes clés

Fabricants du marché des équipements de jardinage et d’agriculture

Marché des équipements de jardinage et d’agriculture Distributeurs/négociants/grossistes

Association de l’industrie des fabricants de sous-composants du marché des équipements de jardinage et d’agriculture Fournisseurs en aval

Points saillants du rapport sur le marché Équipement de jardinage et d’agriculture :

Le rapport d’analyse du marché des équipements de jardinage et d’agriculture propose une étude approfondie des opportunités et des défis potentiels de croissance du marché.

Le rapport approfondit le marché et explique les facteurs dynamiques qui soutiennent la croissance du marché.

Le rapport évalue en profondeur la taille actuelle et historique du marché, la part de marché et les taux de croissance des revenus pour offrir des projections de marché précises pour la période de prévision.

Le rapport analyse la présence du marché des équipements de jardinage et d’agriculture dans les principales régions du monde.

Il détermine les capacités de production et de consommation et la dynamique de l’offre et de la demande de chaque marché régional.

Le rapport illustre en outre la concurrence intense entre les principaux acteurs du marché et met en évidence leurs plans et stratégies d’expansion commerciale efficaces.

Il fournit une vue d’ensemble de l’entreprise et une analyse SWOT de chacun des acteurs du marché.

Questions clés traitées dans ce rapport.

Quel sera le taux de croissance du marché à l’avenir?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial?

Qui sont les principaux fabricants de l’espace de marché ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions de l’industrie ?

A continué…

