Marché des Équipements de Gymnastique 2022 Dans les Dernières Recherches d’un Acteur Clé: ABEO ; AK Athletic Equipment, Inc. ; Amer Sports; SPIETH Gymnastics GmbH; Continental Sports Limited

Le marché des équipements de gymnastique s’attend à une croissance de 4,20% pour la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport sur le marché des équipements de gymnastique analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison du nombre croissant d’initiatives de championnats à travers le monde.

La gymnastique est une pratique sportive dans laquelle l’agilité, la force, la coordination, l’endurance, la flexibilité et l’équilibre sont combinés. Les installations de gymnastique sont simplement celles utilisées pour organiser des événements de gymnastique. Il existe différents types d’équipements pour la gymnastique, tels que des poutres d’équilibre, des voûtes, des anneaux, des planches, des chevaux à pommeau et des barres athlétiques. La Fédération Internationale de Gymnastique régit les activités de gymnastique (FIG). Chaque nation a un organe de gymnastique lié à la Fédération Internationale de Gymnastique.

Le rapport sur le marché des équipements de gymnastique présente les entreprises suivantes, notamment : – ABEO ; AK Athletic Equipment, Inc. ; Amer Sports; SPIETH Gymnastics GmbH; Continental Sports Limited.; Kübler Sport GmbH ; Life Fitness ; Nautilus, Inc. ; Produits sportifs de Norbert, Inc. ; American Athletic, Inc. ; TRINITY HEALTH TECHNOLOGIES Pvt. Ltd. ; Mizuno USA Inc. ; Marty Sports; Bender GmbH & Co. KG ; Groupe Cie., LTD de l’industrie du sport de Taishan ; PE-Redskaber A/S; RomSport; Skyline Athletics (AB); Sport System Srl; Travail de gymnastique Khalsa

Par type de produit (barres d’athlétisme, cheval d’arçons, anneaux, poutre d’équilibre, voûte, sol), canal de vente (canaux commerciaux modernes, VAR, canaux directs aux clients, canaux en ligne tiers),

