Marché des équipements de golf: tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande et opportunités

Le marché des équipements de golf vaut 7,26 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 9,72 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,71 % sur la période de prévision de 2022 à 2029, selon Data Bridge Market Research. En plus des informations sur le marché, le rapport de marché trié sur le volet par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, y compris une analyse détaillée d’experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix. , analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et progrès technologique.

Aperçu du marché:

L’équipement de golf est l’équipement utilisé pour jouer au golf et comprend les sacs et accessoires de golf, les balles de golf, les clubs de golf, les vêtements et chaussures de golf et d’autres équipements. L’appareil est également utilisé à des fins de sécurité lors des compétitions.

Le golf est un jeu de bâton et de balle dans lequel un joueur enfonce une balle dans une série de trous à l’aide de quelques clubs avec un nombre minimum de coups. Il existe de nombreux types d’équipements, notamment des clubs de golf, des balles de golf et des équipements qui facilitent le jeu de golf. Vous avez le choix entre cinq types de clubs différents, notamment les wedges, les bois, les fers, les hybrides et les putters. Les clubs en bois sont plus populaires auprès des golfeurs que les autres clubs car ils sont utilisés pour les coups à longue distance. Les surfaces rugueuses, humides et molles sont très demandées pour des chaussures confortables, légères et élégantes.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de golf figurent Acushnet Holdings Corp (États-Unis), Roger Cleveland Golf Company, Inc. (États-Unis), Golfsmith International Holdings, Inc. (États-Unis), Amer Sports (Finlande), Bridgestone Corporation. (Japon), Callaway Golf (États-Unis), TaylorMade Golf Co. (États-Unis), PING (États-Unis), Wilson Sporting Goods (États-Unis).), MIZUNO GOLF (États-Unis), Dunlop Sports Co. Ltd. (Japon), Turner Sports Interactive Inc. (États-Unis), Dixon Golf (États-Unis), Ralph Lauren (États-Unis). ), Under Armour, Inc. (États-Unis), Dick’s Sporting Goods (États-Unis)

Analyse au niveau national du marché Équipement de golf :

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de golf sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Investir dans la recherche vous donnera les informations suivantes :

Marché des équipements de golf [Global : segmentation en régions]

Répartition régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [Pays importants avec des parts de marché importantes]

Part de marché et revenus/ventes des entreprises leaders

Tendances du marché : technologies émergentes/produits/entreprises émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par application/secteur vertical

Prévision/Prévision du marché

Raisons d’examiner ce rapport ?

Le rapport fournit une évaluation complète du marché mondial des équipements de golf. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des prévisions sur la taille du marché. Ces prévisions sont calculées à l’aide de méthodes de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche primaire est menée par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnalités de premier plan de l’industrie.

Le rapport comprend également le paysage réglementaire de l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport analyse les principaux régulateurs et les principales règles et réglementations appliquées par l’industrie dans différentes régions.

Le rapport contient également une analyse concurrentielle à l’aide du quadrant de positionnement de l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Points stratégiques couverts dans le répertoire du marché mondial des équipements de golf :

Chapitre 1: Introduction, informations de base et présentation des produits du marché mondial Équipement de golf

Chapitre deux: Objectif de l’étude de marché sur les équipements de golf et portée de la recherche

Chapitre 3: Dynamique du marché des équipements de golf – Facteurs de croissance, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des équipements de golf, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5: Analyse des joueurs, paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché des équipements de golf, analyse du groupe stratégique, cartographie permanente, matrice BCG et analyse de l’entreprise

Chapitre 6 : Pour montrer la taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation supplémentaire par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

