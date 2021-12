Marché des équipements de formage-remplissage-scellage | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | Ossid, LLC., Matrix Packaging Machinery, LLC

Pour créer un merveilleux rapport d’étude de marché sur les équipements Form-Fill-Seal , une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talent, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé rôle. Par conséquent, tout en générant ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont rigoureusement suivis.

L’attention sur les joueurs écrasants Ossid, LLC., Matrix Packaging Machinery, LLC., ALL-FILL Inc, Robert Bosch GmbH, GENERAL PACKAGING CORPORATION, Viking Masek Global Packaging, Primier Tech Chronos, Nichrome Packaging Solutions, Sacmi Beverage SpA, IMA, HAVER & BOECKER OHG .

Le marché mondial des équipements Form-Fill-Seal devrait passer de sa valeur initiale estimée de 16,82 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 24,82 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,98% au cours de la période de prévision 2019-2026. La demande croissante d’emballages d’aliments pour animaux de compagnie parmi les consommateurs est le principal facteur de croissance de ce marché.

L’équipement de scellage et remplissage est utilisé dans presque toutes les industries, qui sont alimentées en plastiques comme les feuilles de polypropylène (PP) et de polyéthylène (PE) afin qu’elles puissent produire des produits comme des sacs et des sachets. Ils sont très appropriés pour l’emballage d’articles solides et liquides. Des sacs, sachets, bouteilles/flacons, coussins, enveloppes, cartons, plateaux de pots et sachets sont fabriqués à partir de cet équipement.

Faits saillants suivants MOTEURS ET RETENUE DU MARCHÉ :

La popularité croissante des sachets préfabriqués stimule le marché.

La croissance de l’industrie de l’emballage des aliments et des boissons est le moteur du marché.

La faible polyvalence du matériau d’emballage est le principal facteur limitant le marché.

Peu économique pour les produits à faible densité

Réalise une segmentation globale du marché des ÉQUIPEMENTS FORM-FILL-SEAL: Ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par machine (équipement de formage-remplissage-scellage vertical, équipement de formage-remplissage-scellage horizontal),

Produit (Sacs & Pochettes, Cartons, Gobelets, Bouteilles, Sachets, Barquettes),

Utilisateur final (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels)

Le rapport FORM-FILL-SEAL EQUIPMENT couvre les parts de marché dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud. L’analyse de ce rapport a été utilisée pour examiner divers segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide en fonction du cadre de prévision estimé.

Développements clés sur le marché :

En août 2018, Target Innovations a annoncé le lancement des machines verticales form-fill-seal (VFFS) qui sont robustes, rapides, continues et faciles à installer. Ils disposent d’une fonction de contrôle automatique de la longueur et comprennent également un système de contrôleur logique programmable (PLC) avec un écran tactile pour le réglage des paramètres de la machine. Avec un détecteur de métaux et une trieuse pondérale, cela donne une vitesse élevée.

En janvier 2018, VS International a annoncé le lancement du coffrage vertical à mouvement continu GT-5S doté d’une interface opérateur à écran tactile conviviale avec des commandes multifonctions. Ils sont alimentés par le contrôleur Trio-Motion et les fonctions telles que le scellage, le tirage des sacs, le rouleau de traction et le déroulement sont contrôlées par un processeur de mouvement haut de gamme avec un logiciel intelligent.

