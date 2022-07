Marché des équipements de fitness – Industrie mondiale, part, taille, tendances, analyse de la demande, croissance, revenus, principales entreprises et prévisions 2022 à 2029

L’étude et les estimations d’un rapport influent sur le marché des équipements de fitness 2022 aident à déterminer les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Ce rapport de marché donne une analyse de fond absolue de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parental. Ce rapport de marché met également en lumière les données historiques, les tendances actuelles du marché, la taille, la part, la croissance, la demande, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les niveaux de TCAC du marché en ce qui concerne sa hausse ou sa baisse sont estimés dans le rapport convaincant sur le marché des équipements de fitness pour la période de prévision de 2022 à 2028.

Analyse et taille du marché des équipements de fitness

Le marché des équipements de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 3,67 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’équipement de conditionnement physique fait essentiellement référence à l’équipement qui est généralement utilisé lors de toute activité physique ou de conditionnement physique. Ils aident à augmenter la force ou à améliorer la condition physique. Généralement, l’équipement de fitness comprend divers équipements tels que des poids libres, des rameurs, des tapis roulants, des appareils de musculation, des vélos stationnaires, des vélos elliptiques et des marchepieds, entre autres.

Sur la base du produit, l’étude de marché Global Fitness Equipment affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par équipement (cardiovasculaire, musculation, autres)

Par canal de distribution (direct, indirect)

Par utilisation finale (soins à domicile, club de santé, bureaux, autres)

La concurrence sur le marché des équipements de fitness par les TOP Players est,

TECHNOGYM SpA

Core Health & Fitness, LLC

Seca GmbH

Brunswick Corporation

ICON Health & Fitness

Nautilus, Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Cybex International, Inc.

HAMMER FITNESS

Precor Incorporated

Schnell Trainigsgerate GmbH

Johnson Health Tech

TRUE

Impulse (Qindao) Health Technology Co. Ltd

Amer Sports

GENERAL ELECTRIC COMPANY HOIST

Fitness Systems

Rogue Fitness

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial Équipement de fitness

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui proposent des équipements de fitness, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire des équipements de fitness.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Couverture de l’étude de marché sur les équipements de fitness :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des équipements de fitness, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché des équipements de fitness: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, ainsi que des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des équipements de fitness par région Le profil du marché des équipements de fitness des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Équipement de fitness :

Aperçu, définition et classification des équipements de fitness Moteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des équipements de fitness par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des équipements de fitness

Capacité d’équipement de fitness, production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Fourniture d’équipements de fitness (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

Production d’équipements de fitness, revenus (valeur), tendance des prix par type {}

Analyse du marché des équipements de fitness par application {Équipement de vie et de fitness, assurance IARD,}

Profils/analyse des fabricants d’équipements de fitness Analyse des coûts de fabrication des équipements de fitness, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

