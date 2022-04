Marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique 2022 Part en croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Selon les recherches menées par DBMR, le rapport intitulé Asia-Pacific Fitness Equipment Market Size, Share, Growth, Industry Trends and Forecast to 2029 présente une estimation de la taille passée, actuelle et projetée du marché. Le rapport contient une analyse actuelle et future du marché en évaluant Asia-Pacific Fitness Equipment les principales applications, avantages, tendances et défis. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la croissance et de la part du marché mondial des équipements de fitness en Asie-Pacifique ainsi qu’une analyse approfondie des segments du marché et de divers acteurs de premier plan sur le marché avec un scénario concurrentiel. . Le rapport couvre les perspectives industrielles, les méthodes actuelles, les revenus et les dernières tendances du marché de 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique englobe l’idée générale du marché mondial des équipements de fitness en Asie-Pacifique, y compris la définition, les classifications et les applications. En outre, cela inclut la compréhension globale de plusieurs facteurs tels que les moteurs, les contraintes et les principaux micro-marchés. Le rapport est une source étendue de faits et de chiffres répandus pour les stratèges commerciaux, car il offre des données historiques et futuristes telles que les données sur la demande et l’offre, les coûts, les revenus, les bénéfices, la valeur de la chaîne d’approvisionnement, etc. En outre, il comporte les principales caractéristiques du marché, notamment la production, les revenus, le prix, la capacité, la marge brute, la part de marché, la consommation, le taux brut, le taux de production, la demande / l’offre, le coût, le taux d’utilisation des capacités, les exportations / importations et le TCAC (annuel composé). Taux de croissance).

Scénario de marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique

D’après le nom lui-même, il est clair que l’équipement de fitness fait référence à l’équipement qui aide à aider les activités de santé et de fitness. Les équipements de fitness entrent en jeu dans tous les types d’activités physiques telles que la course à pied, l’haltérophilie, le cardio, la musculation, l’endurance, etc.

La recrudescence de la prévalence du diabète, des crises cardiaques, de l’hypertension artérielle et d’autres maladies chroniques dans le monde agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché. En outre, l’importance croissante des gymnases et des centres de fitness, en particulier après la pandémie, et l’accent croissant des fabricants sur l’utilisation de matériaux de haute qualité sont les principaux moteurs du marché qui accéléreront encore la croissance du marché. En plus de cela, la notoriété croissante des marques, le nombre croissant de mentions de célébrités et l’augmentation de la population gériatrique élargiront le marché.

Segmentation clé :

Par type de produit (équipement de musculation, équipement d’entraînement cardiovasculaire, analyseurs de composition corporelle, équipement de surveillance de la condition physique et autres)

Par application (perte de poids, musculation, forme physique, forme mentale et autres), sexe (homme et femme), type d’acheteur (individuel, institution et autres)

Par utilisation (résidentielle et commerciale), type (extérieur et intérieur)

Par utilisateur final (clubs de santé/gymnases, particuliers, hôtels, entreprises, hôpitaux et centres médicaux, institutions publiques et autres)

Par canal de distribution (magasins de détail, magasins spécialisés et de sport, grands magasins et magasins discount, en ligne et autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique sont:

Société Brunswick.

Precor Incorporé.

OMRON Healthcare, Inc.

ICÔNE Santé et remise en forme

Technologie de la santé Johnson

….

Le rapport sur le marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique comprend également une évaluation vigoureuse de la courbe de croissance et de toutes les opportunités et risques liés au marché mondial des équipements de fitness en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. En outre, le rapport comprend les événements clés et les innovations les plus récentes de l’industrie, ainsi que les tendances prospectives des progrès technologiques sur le marché mondial des équipements de fitness en Asie-Pacifique qui peuvent avoir un impact sur son graphique d’expansion. Contenant les données essentielles sur les statistiques et la dynamique du marché, le rapport constituera un atout précieux en termes de prise de décision et d’orientation pour les entreprises et les entreprises déjà actives dans l’industrie ou désireuses d’y entrer.

Confinement et équipement de fitness Asie-Pacifique Table des matières

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Portée et taille du marché des équipements de fitness en Asie-Pacifique

Le marché des équipements de fitness est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du sexe, du type d’acheteur, de l’utilisation, du type, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des équipements de fitness est segmenté en équipements de musculation, équipements d’entraînement cardiovasculaire, analyseurs de composition corporelle, équipements de surveillance de la condition physique et autres. Le segment des équipements d’entraînement cardiovasculaire est sous-segmenté en tapis roulants, vélos elliptiques, vélos de papeterie, rameurs, marchepieds et autres. Le segment des équipements de musculation est sous-segmenté en stations individuelles, équipements chargés par plaques, poids libres, bancs et supports, multistations et accessoires.

Sur la base de l’application, le marché des équipements de fitness est segmenté en perte de poids, musculation, forme physique, forme mentale et autres.

Sur la base du sexe, le marché des équipements de fitness est segmenté en hommes et femmes.

On the basis of buyer type, the fitness equipment market is segmented into individual, institution and others.

On the basis of usage, the fitness equipment market is segmented into residential and commercial.

On the basis of type, the fitness equipment market is segmented into indoor and outdoor.

On the basis of end user, the fitness equipment market is segmented into health clubs/gyms, home consumers, hotels, corporates, hospitals and medical centers, public institutions and others.

On the basis of distribution channel, the fitness equipment market is segmented into retail stores, specialty and sports shops, department and discount stores, online and others.

Promising Regions & Countries Mentioned In The Asia-Pacific Fitness Equipment Report:

North America ( United States)

Europe ( Germany, France, UK)

Asia-Pacific ( China, Japan, India)

Latin America ( Brazil)

The Middle East & Africa

Reason to Buy

Save and reduce time carrying out entry-level research by identifying the growth, size, leading players and segments in the global Asia-Pacific Fitness Equipment

Highlights key business priorities in order to assist companies to realign their business strategies.

The key findings and recommendations highlight crucial progressive industry trends in the Asia-Pacific Fitness Equipment , thereby allowing players to develop effective long term strategies.

Develop/modify business expansion plans by using substantial growth offering developed and emerging markets.

Scrutinize in-depth global market trends and outlook coupled with the factors driving the market, as well as those hindering it.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

En outre, le rapport de recherche examine :

Entreprises et fabricants compétitifs sur le marché mondial

Par type de produit, applications et facteurs de croissance

Statut de l’industrie et perspectives pour les principales applications/utilisateurs finaux/zone d’utilisation

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.