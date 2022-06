Marché des équipements de fitness en Amérique du Nord – Analyse globale par taille du marché des ventes, segment et taux d’évolution par type et application

DBMR a ajouté un nouveau rapport intitulé North America Fitness Equipment Market avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport Global North America Fitness Equipment Market contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ce rapport joue un rôle très important pour assurer la croissance et le succès de l’entreprise sur ce marché concurrentiel pour l’industrie du marché des équipements de fitness en Amérique du Nord. Le rapport sur le marché des équipements de fitness en Amérique du Nord est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des domaines tels que Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de fitness croît à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les équipements de fitness sont des machines ou des produits que les gens utilisent pour faire de l’exercice ou pour maintenir leur poids corporel. Il existe de nombreux équipements que vous pouvez utiliser alors dans les gymnases ou les centres de fitness ou même aujourd’hui chez vous.

Les segments et sous-sections du marché des équipements de fitness en Amérique du Nord sont présentés ci-dessous :

Par type (équipement d’entraînement cardiovasculaire, équipement de musculation, équipement de surveillance de la condition physique, analyseurs de composition corporelle)

Par les utilisateurs finaux (clubs de santé/gymnases, paramètres d’accueil, paramètres d’entreprise, hôtels, appartements, hôpitaux, cliniques)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des équipements de fitness en Amérique du Nord est:

Brunswick Corporation., TECHNOGYM SpA, Precor Incorporated., Omron Healthcare, Inc., Omron Healthcare, Inc., Core Health & Fitness, LLC., ICON Health & Fitness ….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des équipements de fitness en Amérique du Nord tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions d’équipement de fitness en Amérique du Nord, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Portée et taille du marché des équipements de fitness en Amérique du Nord

Le marché des équipements de fitness est segmenté en fonction du type et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des équipements de fitness est segmenté en analyseurs de composition corporelle, équipements de surveillance de la condition physique, équipements d’entraînement cardiovasculaire et équipements de musculation. Le segment des équipements d’entraînement cardiovasculaire est sous-segmenté en tapis roulants, vélos elliptiques, vélos de papeterie, rameurs, marchepieds et autres. Le segment des équipements de musculation est sous-segmenté en stations individuelles, équipements chargés par plaques, poids libres, bancs et supports, multistations et accessoires.

Le marché des équipements de fitness a également été segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans les clubs de santé/salles de sport, les domiciles, les entreprises, les hôtels, les appartements, les hôpitaux et les cliniques.

