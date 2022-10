Marché des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord par appareil, type, application, technologie, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2028

Le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,39% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’inclinaison vers la consommation de malbouffe accélère la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord sont 3M, A-dec Inc., ProMed, Inc., G&H Orthodontics, DentalEZ, Inc., Carestream Health., Danaher., General Electric Company, DCI, Dentsply Sirona, GC Corporation, Henry Schein, Inc, BIOLASE, Inc., Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., Zolar Technology & Mfg Co. Inc., American Medicals, Midmark Corporation, PLANMECA OY, KaVo Dental entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le diagnostic dentaire traite du calcul et de la thérapie des affections liées aux troubles de la cavité buccale. Les diagnostics dentaires et l’équipement chirurgical sont utilisés pour le diagnostic ou le traitement des maladies dentaires et cliniques.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la population gériatrique . En outre, le besoin croissant de dentisterie esthétique devrait propulser la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire. De plus, on estime en outre que le tourisme médical et dentaire croissant dans les économies en développement amortit la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires. D’autre part, le remboursement limité devrait en outre entraver la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical au cours de la période.

En outre, la croissance des revenus moyens dans les pays en développement offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire dans les années à venir. Cependant, la hausse des dépenses en capital d’équipement pourrait remettre en question la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire dans un proche avenir.

Le rapport sur le marché des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse . Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical est segmenté en fonction de l’appareil et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de l’appareil, le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires est segmenté en systèmes de CAO ou FAO, système de livraison d’instruments, pièces à main pour fauteuils dentaires, équipement de photopolymérisation, marché des unités de détartrage, lasers dentaires et équipement de radiologie dentaire. Les systèmes CAD ou CAM sont en outre sous-segmentés en systèmes complets de laboratoire, scanners autonomes et systèmes au fauteuil. Les lasers dentaires sont en outre sous-segmentés en lasers pour tissus mous et en lasers pour tissus durs ou mous. L’équipement de radiologie dentaire est en outre sous-segmenté en équipement de radiologie extra-orale, équipement de radiologie intra-orale et scanners de tomodensitométrie à faisceau conique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire est segmenté en hôpitaux , cliniques dentaires, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord

Le marché des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, appareil et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire en Amérique du Nord en raison de l’augmentation du niveau de sensibilisation des patients. En outre, la croissance des revenus d’élimination et le besoin croissant de traitements dentaires cosmétiques stimuleront davantage la croissance du marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaire dans la région au cours de la période de prévision.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse import-export, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord, l’impact de la technologie utilisant la bouée de sauvetage courbes, et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché nord-américain des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de diagnostic dentaire et chirurgical en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de diagnostic et de chirurgie dentaires en Amérique du Nord fournit des détails sur un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché nord-américain des équipements de diagnostic dentaire et chirurgical.

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

Comment notre portefeuille de produits et services se compare-t-il aux principaux concurrents ?

Quelles sont les principales évolutions de la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles de tarification et de consommation sur le marché et comment devrions-nous aligner notre portefeuille ?

Quels sont les principaux facteurs de décision pour les acheteurs de services ?

Comment pouvons-nous accélérer notre processus d’appel d’offres ?

Quel est le potentiel de ce Marché ?

Quel est l’impact du COVID-19 sur ce marché ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur ce marché ?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME et les fournisseurs de premier plan sur ce marché ?

Quelle région a les investissements les plus élevés sur ce marché ?

Quelles sont les dernières recherches et activités sur ce marché?

Qui sont les principaux acteurs de ce marché ?

Quel est le potentiel de ce Marché ?

Souligne les facteurs clés suivants :

:- Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

:- Stratégie d’entreprise – Synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

:- Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

:- Histoire de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

:- Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

:- Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

:- Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

