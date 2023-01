Marché des équipements de construction 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des équipements de construction devrait être de 173,3 milliards USD en 2021 et atteindre 244,44 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Les gouvernements investissent énormément dans la construction de villes intelligentes. Ces projets de construction coûtent des millions de dollars et ont une grande importance dans le développement des régions du pays. Pour construire le projet avec succès, les joueurs ont besoin d’un équipement durable et solide pour supporter la lourde charge. Cette exigence croissante est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché mondial des équipements de construction. De plus, la demande de hautes altitudes et de grues de levage lourdes fait également partie des facteurs qui propulsent la croissance du marché mondial des équipements de construction.

Facteurs affectant le marché des équipements de construction au cours de la période de prévision

L’augmentation des investissements du gouvernement dans le secteur de la construction, soutenue par les initiatives gouvernementales pour le développement des villes intelligentes, qui devrait offrir une croissance au marché des équipements de construction à travers le monde.

En raison des progrès technologiques, le coût des équipements est élevé pour empêcher les équipements de construction d’augmenter l’efficacité et la productivité des exploitations agricoles afin de révolutionner l’agriculture à travers le monde.

Il y a un manque de normalisation, des coûts de production élevés et des normes différentes par les organismes de réglementation pour la technologie des moteurs dans divers pays, ce qui affecte les importations et les exportations d’équipements de construction, entravant la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de construction

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une énorme chute du secteur de la construction. En raison de la mise en œuvre du verrouillage dans les pays gravement touchés par le COVID-19, tels que le Royaume-Uni, la France, l’Inde et d’autres, a entraîné le report et l’annulation de projets de construction. Cela a diminué la production d’équipements de construction; par conséquent, les fabricants d’équipements de construction devraient assister à une baisse considérable de leurs revenus en 2020.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de l’équipement de construction mondial en fonction de l’industrie de l’équipement, de l’application et de l’utilisation finale.

Sur la base de l’équipement, l’équipement de construction est segmenté en –

Déménagement de la terre

Manipulation du matériel

Béton

Sur la base de l’application, le marché des équipements de construction est segmenté en –

Levage et manutention

Déménagement de la terre

Les fouilles

Le transport

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, l’équipement de construction est segmenté en –

Gaz de pétrole

Construction

Fabrication

Exploitation minière

Autres

Perspectives régionales du marché des équipements de construction

Le marché des équipements de construction a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des équipements de construction, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché des équipements de construction au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des équipements de construction comprennent

Le marché des équipements de construction est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des équipements de construction opérant sur le marché mondial comprennent –

AB-Volvo

Atlas Copco AB

Caterpillar inc.

Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

JC Bamford Excavators Limited, Kobe Steel Ltd.

Komatsu Ltd.

Groupe Liebherr

Groupe SANY.

Le rapport sur le marché des équipements de construction fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des équipements de construction couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des équipements de construction comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des équipements de construction