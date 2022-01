Marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot Tendances, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Le marché des équipements de chirurgie guidée par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 22 481,03 millions USD d’ici 2027 contre 11 035,66 millions USD en 2019.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de chirurgie guidée par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot sont Brainlab, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medrobotics Corporation, Medion, Sterotaxis, Inc., Titan, Medical Inc., PS-Medtech, Renishaw plc., Intuitive Surgical, Zimmer Biomet, Siemens Healthcare GmbH, Medtronic, Hitachi Healthcare Americas, Integra LifeSciences Corporation, Smith & Nephew, Koniklijke Philips NV, Smiths Medical, Stryker, Chirurgie guidée par image chirurgicale 7D, Analogic Corporation et Johnson & Johnson Services, Inc. , parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives et les progrès technologiques dans les équipements de chirurgie guidée par l’image et les équipements chirurgicaux assistés par robot sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les équipements chirurgicaux guidés par l’image et les équipements chirurgicaux assistés par robot sont les dispositifs qui aident à effectuer des procédures chirurgicales peu invasives afin de protéger les personnes contre les dommages à long terme des maladies chroniques. Ces dispositifs jouent un rôle important pour sauver la vie du patient en cas d’exigences chirurgicales liées à des problèmes cardiaques, à des traumatismes et à des cas émergents, entre autres. L’équipement de chirurgie guidée par l’image et l’équipement chirurgical assisté par robot sont réglementés par les organismes de réglementation car ils sont équipés de technologies d’IA et comprennent divers problèmes sociaux et éthiques.

Ces appareils fournissent une assistance technique pendant les interventions chirurgicales et une intervention chirurgicale appropriée peut également être effectuée à l’aide de ces appareils. L’objectif principal de l’équipement de chirurgie guidée par l’image et de l’équipement chirurgical assisté par robot est de répondre à la demande croissante de chirurgies à travers le monde et de surmonter les limites dues au manque de chirurgiens qualifiés dans les pays en développement pour répondre à la demande de leur population toujours croissante. .

Le marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en fonction du type, de l’application, du type de procédure, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en systèmes robotiques, instruments et accessoires, systèmes et services d’imagerie interventionnelle. En 2020, le segment des instruments et accessoires domine le marché en raison de l’augmentation du volume de procédures robotiques effectuées dans le monde et de la demande croissante d’instruments et d’accessoires en raison de leur besoin récurrent par procédure.

Sur la base de l’application, le marché mondial des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en chirurgie abdominale, urologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie traumatologique orthopédique, oncologie, gynécologie, neurologie, chirurgie de la colonne vertébrale, cardiologie, chirurgie respiratoire, thoracique et autres. En 2020, le segment de la chirurgie abdominale domine le marché en raison de l’application croissante de robots chirurgicaux pour divers types de chirurgie tels que la chirurgie bariatrique, la myotomie Heller, la réparation des hernies, la cholécystectomie, la gastrectomie, la pancréatectomie et la chirurgie transorale ainsi que l’augmentation du volume procédural à travers le monde. dans la catégorie chirurgie générale.

Sur la base du type de procédure, le marché mondial des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en chirurgie ouverte et mini-invasive. En 2020, le segment mini-invasif domine le marché car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché en raison de l’augmentation des dépenses de santé des hôpitaux en dispositifs médicaux avancés.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché car les appels d’offres directs détiennent la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé car la plupart des fournisseurs de services achètent les appareils auprès des fabricants, et on remarque que les revenus des ventes directes sont plus élevés ; il est donc influent et en croissance sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot

Le marché des équipements de chirurgie guidée par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, application, type de procédure, utilisateur final et canal de distribution.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de chirurgie guidée par image et équipement chirurgical assisté par robot

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de chirurgie guidée par image et équipement chirurgical assisté par robot fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot.

Par exemple,

En octobre 2019, Brainlab a lancé un tout nouveau robot mobile d’imagerie peropératoire nommé Loop-X au NASS 2019, à Chicago. Ce nouveau lancement de produit a renforcé son activité d’équipement de chirurgie robotique sur le marché, entraînant une augmentation des ventes et des revenus à l’avenir.

En mai 2019, Stereotaxis, Inc. a lancé sa plateforme robotique de nouvelle génération nommée Genesis RMN pour le traitement des arythmies cardiaques. Ce nouveau lancement de produit augmente son portefeuille de produits sur le marché, ce qui entraînera une augmentation de la demande à l’avenir.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des équipements de chirurgie guidée par l’image et des équipements chirurgicaux assistés par robot, ce qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre d’équipements de chirurgie guidée par l’image et de robots. matériel chirurgical assisté.



