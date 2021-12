Marché des équipements d’angiographie Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Le marché des équipements d’angiographie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 17,34 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 5,95% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La croissance de la population vieillissante et l’incidence des maladies vasculaires coronariennes contribueront à stimuler la croissance du marché des équipements d’angiographie.

GE Healthcare, Siemens, Royal Philips Electronics, Shimadzu Corporation, Terumo, Toshiba Medical Systems Corporation, Abbott, Boston Scientific, Medtronic, Providian Medical, Soma Technology, Inc., Canon Medical Systems, Medtronic, Inc., Cordis Corporation, B. Braun et l’angiodynamique parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial des équipements d’angiographie, par produit (systèmes d’angiographie, cathéters d’angiographie, produits de contraste pour angiographie, dispositifs de fermeture vasculaire (VCD), ballons d’angiographie, fils de guidage d’angiographie, accessoires d’angiographie), technologie (angiographie aux rayons X, angiographie tomodensitométrique, angiographie par résonance magnétique, autre) , Procédure (angiographie coronarienne, angiographie endovasculaire, neuroangiographie, onco-angiographie, autre), indication (maladie coronarienne, cardiopathie valvulaire, cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque congestive, autre), application (diagnostic, thérapeutique), utilisateur final (hôpitaux Et cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie, instituts de recherche), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande,Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement d’angiographie

Le paysage concurrentiel du marché Équipement d’angiographie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des équipements d’angiographie.

En augmentant les programmes de sensibilisation, les conférences et les activités de financement, la demande de systèmes d’angiographie interventionnelle dans les chirurgies mini-invasives accélérera probablement la croissance du marché des équipements d’angiographie au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, les marchés émergents et les progrès technologiques stimuleront davantage diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des équipements d’angiographie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le risque d’exposition aux rayonnements et les limitations du remboursement des procédures d’angiographie entraveront probablement la croissance du marché des équipements d’angiographie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des équipements d’angiographie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des équipements d’angiographie et taille du marché

Le marché des équipements d’angiographie est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de la procédure, de l’indication, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du produit, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en systèmes d’angiographie, cathéters d’angiographie, produits de contraste pour angiographie, dispositifs de fermeture vasculaire (vcd), ballons d’angiographie, fils de guidage d’angiographie, accessoires d’angiographie.

Sur la base de la technologie, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en angiographie aux rayons X, angiographie CT, angio-IRM, autres

Sur la base de la procédure, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en coronarographie, angiographie endovasculaire, neuroangiographie, onco-angiographie, autres

Sur la base des indications, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en coronaropathie, valvulopathie, cardiopathie congénitale, insuffisance cardiaque congestive, autres.

En fonction des applications, le marché des équipements d’angiographie est segmenté en diagnostics et thérapeutiques.

Le marché des équipements d’angiographie a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie et instituts de recherche.

