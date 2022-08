Marché des équipements d’analyse du sol: analyse des principaux produits, des segments d’application et de la taille du marché avec le volume des ventes et l’offre

Le marché des équipements d’analyse du sol devrait atteindre 3,8 milliards USD d’ici 2027, avec un taux de croissance de 10,90 % au cours de la période de prévision 2020 à 2027. L’agriculture de précision maximise le rendement et la rentabilité des cultures et mesure la fertilité du sol et le mouvement des nutriments. Cela a également permis aux agriculteurs ou aux producteurs de séparer les champs en zones, créant une approche spécifique au site pour maximiser les rendements et minimiser les coûts des intrants. Ainsi, ces facteurs ont entraîné une augmentation de la croissance du marché mondial des équipements d’analyse du sol.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des analyses de sol sont Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific Inc., Merck Group, PerkinElmer Inc., Controls SpA, LaMotte Company Geotechnical Testing Equipment UK Ltd, Sun Labtek Equipments (I) Pvt. Ltd, Martin Lishman Ltd, SW Cole (Royaume-Uni), Ele International, Gilson Company Inc., Humboldt Mfg. Co., EIE Instruments Pvt. Ltd, Eurofins Scientific, Alfa Testing Equipment, Matest, M&L Testing Equipments et Shambhavi Impex parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter

Segmentation clé du marché :

Marché mondial des équipements d’analyse des sols par industrie de l’utilisateur final (agriculture, construction et autres), type de tests (physiques, résiduels et chimiques), site (laboratoire et sur site), degré d’automatisation (automatique, semi-automatique, et Manuel), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Pologne, Irlande, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027

