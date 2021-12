Marché des équipements chirurgicaux guidés par image en Amérique du Nord et des équipements chirurgicaux assistés par robot par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché des équipements chirurgicaux guidés par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 11 956,28 millions USD d’ici 2027 contre 5 914,98 millions USD en 2019. L’incidence croissante des maladies chroniques dans le monde, la demande accrue d’équipements de chirurgie guidée par l’image et d’équipements chirurgicaux assistés par robot sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande de le marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés du marché :

Brainlab

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE ENERAL

Société Medrobotique

Médion

Stérotaxie, Inc.

Titan Médical inc.

PS-Medtech

Renishaw plc.

Chirurgie intuitive

Zimmer Biomet

Siemens Santé GmbH

Medtronic

Hitachi Healthcare Amériques

Société des sciences de la vie d’Integra

Smith et neveu

Koniklijke Philips NV

Smiths Médical

Stryker

Faits saillants importants traités dans ce rapport de recherche :

Analyse de marché approfondie, y compris des informations sur les moteurs et les défis actuels

Une étude exhaustive sur les tendances attendues, l’évolution de la dynamique du marché et l’intelligence du marché

L’analyse des cinq forces de Porter discutant du potentiel des acheteurs et des vendeurs opérant sur le marché, ce qui est susceptible d’aider à développer des stratégies efficaces

Analyse détaillée du scénario concurrentiel changeant et analyse approfondie des fournisseurs

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie du contrôle d’accès

Chapitre 4: Marché du contrôle d’accès, par région

Chapitre 5 : Profil de l’entreprise

L’augmentation des acquisitions et des fusions sur le marché des équipements de chirurgie guidée par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot crée de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des équipements de chirurgie guidée par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot

Le marché des équipements chirurgicaux guidés par image et des équipements chirurgicaux assistés par robot vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans un secteur particulier avec les ventes d’équipements de chirurgie guidée par image et d’équipements chirurgicaux assistés par robot, l’impact de l’avancement de l’équipement de chirurgie guidée par image & équipements chirurgicaux assistés par robot et évolution des scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des équipements de chirurgie guidée par imagerie & équipements chirurgicaux assistés par robot. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.