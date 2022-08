Marché des équipements agricoles 2022-2028 : Accent accru sur la mise en œuvre de techniques d’agriculture de précision

Le marché mondial des équipements agricoles est analysé par types de produits, applications et principaux acteurs du marché pour la taille du marché, la part, les ventes (consommation), la marge brute et les revenus. Les experts du marché du secteur sont les principaux contributeurs aux données précises et fiables présentes dans ce rapport sur le marché. L’étude donne un aperçu complet de l’industrie mondiale de l’équipement agricole, y compris la caractérisation, l’application, l’innovation de fabrication, l’enquête sur la chaîne industrielle et la progression la plus récente du marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

John Deere,

AGCO,

Mahindra et Mahindra,

CNH Industrial SA,

Iseki & Co., Ltd

Les autres.

Segmentation globale du marché Équipement agricole :

Par type :

Tracteurs

Récolteuses

Matériel de plantation

Équipement d’irrigation et de traitement des cultures

Les autres

Par application :

Développement des terres et préparation du lit de semence

Semis et plantation

Culture des mauvaises herbes

Protection de la plante

Récolte et battage

Les autres

Paysage concurrentiel :

Les fournisseurs du marché des équipements agricoles ont mis en œuvre divers types de stratégies de croissance organiques et inorganiques, telles que les lancements de nouveaux produits, les mises à niveau de produits, les partenariats et les accords, les expansions commerciales et les fusions et acquisitions, pour renforcer leurs offres sur le marché.

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel complet du marché mondial des équipements agricoles. Le rapport offre en outre un aperçu du tableau de bord des principales entreprises englobant leurs stratégies marketing réussies, leur contribution au marché et les développements récents dans les contextes historiques et actuels.

En outre, le rapport segmente le marché des équipements agricoles en fonction des types de produits, des applications, des industries d’utilisation finale et de la technologie, entre autres. Le rapport offre un aperçu des facteurs clés influençant la croissance des revenus du segment et fournit des informations sur les opportunités d’investissement lucratives aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients.

Aperçu du marché:

L’augmentation exponentielle de la population, les tendances à l’urbanisation et la demande alimentaire associée sont susceptibles d’influencer les perspectives du marché agricole. Avec l’augmentation du revenu disponible de la population, la demande de produits alimentaires de haute qualité augmente également. Les gouvernements du monde entier entreprennent des initiatives favorables pour augmenter la production de leur secteur agricole respectif.

Selon l’OMS et le Population Council, près de 80 % de la population mondiale réside dans des villes urbaines. La rareté des terres dans les villes urbaines a incité les agriculteurs et les producteurs à adopter de nouvelles solutions pour développer les produits frais. Par exemple, la technique de l’agriculture verticale permet aux consommateurs de faire pousser des cultures à l’intérieur en couches, dans un bâtiment à plusieurs étages, empilés sur des étagères ou dans un entrepôt.

Les principales parties prenantes de l’industrie agricole se sont concentrées sur l’exploitation des prouesses des technologies de pointe telles que les mégadonnées et l’ IdO . Ces technologies se sont avérées d’une aide immense pour obtenir des informations précises sur les situations agricoles, ce qui contribuerait davantage à de meilleures prévisions sur les résultats agricoles.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie ROYAUME-UNI Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud Émirats arabes unis Reste de la MEA



