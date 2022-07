Marché des enzymes alimentaires Tendances futures, analyse SWOT, paysage réglementaire et de remboursement, procédures et prévisions 2028

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires devrait atteindre 3 309,9 millions USD avec un TCAC de 6,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’enzymes alimentaires de l’industrie alimentaire et des boissons. Les enzymes sont utilisées dans diverses applications telles que la fabrication du fromage, les articles de boulangerie, la production de fruits, la transformation de l’amidon, les boissons et les boissons.

La demande croissante d’enzymes alimentaires de l’industrie alimentaire et des boissons et la sensibilisation croissante à la santé sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial des enzymes alimentaires. Les enzymes alimentaires sont essentielles dans la transformation des aliments, allant de la transformation des protéines à la transformation de l’amidon, tout en améliorant le contenu nutritionnel des produits finis. De plus, les enzymes sont nécessaires pour améliorer le traitement des matières premières pour la fermentation alcoolique et dans les laiteries.

Le dernier rapport d'information sur le marché, intitulé « Marché mondial des enzymes alimentaires », vise à fournir au public cible les informations nécessaires sur l'industrie du marché mondial des enzymes alimentaires. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché des enzymes alimentaires, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques.

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport contient un résumé détaillé du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial des enzymes alimentaires, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans cette industrie. Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

Quelques faits saillants du rapport :

En juin 2019, l’unité commerciale nord-américaine de The Brenntag Food & Nutrition a annoncé la signature d’un nouveau contrat de distribution avec AB Enzymes, Inc. pour distribuer ses enzymes au Canada et aux États-Unis.

Parmi les segments sources, le segment des micro-organismes représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les enzymes produites à partir de micro-organismes, y compris les bactéries, les champignons et les levures, sont largement utilisées dans diverses préparations alimentaires pour améliorer la texture et la saveur. Ce sont les sources d’enzymes privilégiées en raison de l’offre de divers avantages, notamment la rentabilité, la facilité et la cohérence de la production. De plus, ces enzymes sont plus stables que les sources animales et végétales.

Parmi les segments types, le segment des protéases représentait une part de revenus significativement importante en 2020. La protéase contribue à plusieurs fonctions vitales de l’organisme, telles que l’aide à la décomposition des aliments pour l’énergie. Ces enzymes aident à réduire l’inflammation et à soulager les douleurs corporelles, y compris les douleurs articulaires.

Concurrence sur le marché des enzymes alimentaires :

le rapport sur le marché des enzymes alimentaires contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, telles que : Amano Enzyme Inc., Enzyme Bioscience Pvt. Ltd., DuPont, Royal DSM, Biocatalysts Ltd., Novozymes, Kerry Group, Associated British Foods PLC, Puratos Group et Chr Hansen Holding A/S.

Le marché mondial des enzymes alimentaires évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des enzymes alimentaires en fonction de la source, du type de produit, de l’application et de la région :

Source Outlook (Revenu, USD Million ; 2018-2028)

Microorganismes

Animaux

végétaux

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Carbohydrase

Amylase Cellulase Lactase Autres

Protéase

Lipase

Polymérases

Nucléases

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Nourriture

Produits de boulangerie et de confiserie Produits carnés Produits laitiers Nutraceutiques Autres

Boissons

Produits de brassage Jus Boissons enrichies Les autres

Performance par région de l’industrie des polyaryléthercétones

en Amérique du Nord Les prévisions du marché des enzymes alimentaires en Amérique du Nord devraient rester nettement positives en termes de partage des revenus entre 2022 et 2028. En outre, la part des revenus du marché des enzymes alimentaires en Amérique du Nord devrait rester comparativement plus importante que celle des autres marchés régionaux de 2022 à 2028.

La région Asie-Pacifique a enregistré le TCAC de revenus le plus rapide en 2022, et les prévisions du marché des enzymes alimentaires indiquent que cette tendance devrait se poursuivre. Les prévisions du marché indiquent que la contribution de la part des revenus de la Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud devrait rester robuste jusqu’en 2028 .

Les prévisions du marché européen des enzymes alimentaires sont actuellement positives, la croissance des revenus devant rester stable entre 2022 et 2028. L’accent mis sur les initiatives de recherche et développement par les grandes entreprises et l’évolution des tendances et de la démographie dans les pays de la région sont des facteurs qui devraient continuer à soutenir la croissance du marché des enzymes alimentaires.

Le marché mondial des enzymes alimentaires a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Réponses aux questions clés du rapport:

Quel sera le taux de croissance du marché Enzymes alimentaires?

Quels sont les principaux facteurs propulsant le marché mondial des enzymes alimentaires?

Quels sont les principaux fabricants du marché ?

Quelles sont les opportunités, les menaces et la structure du marché du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants sur le marché Enzymes alimentaires ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Enzymes alimentaires?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Enzymes alimentaires auxquelles les fournisseurs sont confrontés?

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

