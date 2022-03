« L’analyse du marché mondial des engrenages automobiles jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des engrenages automobiles avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, type de matériau, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des engrenages automobiles et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

Axe américain et fabrication, Inc.

AmTech International

Bharat Gears Limitée

Eaton Corporation Plc

GKN Plc

IMS Gear SE et Co. KGaA

Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd. (PPF)

Groupe RSB

SOCIÉTÉ SHOWA

Univance Corporation

Le dernier rapport de recherche sur le « Marché des engrenages automobiles – Analyse de l’industrie, taille du marché, opportunités et prévisions, 2021-2028 » fournit une évaluation complète du marché des engrenages automobiles pour la période de prévision de 2021 à 2028, y compris les valeurs de marché pour les années 2018 et 2019. Le rapport d’enquête fournit une analyse détaillée de l’impact du COVID-19 sur divers segments du marché des engrenages automobiles en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale dans de nombreux pays du monde. En outre, le rapport fournit également des informations sur l’évolution du marché, les tendances, les changements de l’offre et de la demande dans diverses régions du monde.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. La majorité des usines de fabrication sont temporairement fermées ou fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle le mot-clé et les composants associés sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type de produit, le marché mondial des engrenages automobiles est segmenté en engrenages droits, engrenages coniques, engrenages hélicoïdaux, engrenages à vis sans fin, engrenages à pignon et crémaillère, engrenages planétaires, engrenages hypoïdes et autres.

Sur la base du type de matériau, le marché est segmenté en engrenages métalliques et engrenages non métalliques.

Sur la base de l’application, le marché mondial des engrenages automobiles est segmenté en système de transmission, système de direction, système différentiel et autres.

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

:

Le marché des engrenages automobiles devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que la croissance de l’industrie automobile couplée à la production de véhicules.

En outre, une expérience de conduite améliorée en ce qui concerne une accélération améliorée et un changement de vitesse en douceur propulse davantage la croissance du marché.

Des systèmes d’engrenages légers et une nouvelle technologie de matières premières offriraient des opportunités lucratives aux acteurs du marché des engrenages automobiles dans les années à venir.

Contraintes:

Le coût élevé associé aux systèmes d’engrenages haut de gamme pourrait entraver la croissance du marché des engrenages automobiles au cours de la période de prévision.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des engrenages automobiles dans ces régions.

Raisons d’acheter

Met en évidence les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Présente les principales découvertes et les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial des engrenages automobiles, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développe/modifie les plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle des marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances du marché ainsi que les principaux moteurs et contraintes du marché.

Améliore le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

