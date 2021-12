Marché des engrais à libération contrôlée 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2027

Ce rapport sur le marché des engrais à libération contrôlée comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les acteurs écrasants Agrium Yara, ICL, Scottsmiracle-Gro, Koch Industries, Helen Maire Tecnimont SpA a Chemical, Kingenta, SQM, Haifa Chemicals, Jcam Agri, Compo Expert, Aglukon, Jinfeng Agricultural Services Co. Ltd, Agrium Inc. , CF Industries Holdings, Yara International, K+S Ag, Scotts Miracle-Gro Company (États-Unis), Ocp Group, Potash Corporation Of Saskatchewan, The Mosaic Company, Compo Gmbh & Co. Kg (Allemagne), Israel Chemicals Ltd, Bunge ( Bg), Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa, Haifa Group, Ats Group, ICL Specialty Fertilizers, The Chisso Corporation, Compo Gmbh & Co. Kg, Shikefeng Chemical Industry et Greenfeed Agro SDN et bien d’autres.

An introduction of Controlled Release Fertilizer Market 2020

Controlled-release fertilisers (CRF) are termed as granulated fertiliser. They release nutrients gradually into the soil. The slow release is determined by the low solubility of the chemical compounds in the soil moisture. Controlled release fertilizers have several advantages over the conventional fertilizers for example they reduce toxicity in seedlings and contribute to enhanced agronomic safety. The controlled release fertilizer market is escalating rapidly owing to increasing global population along with the need for sustainable agriculture in the upcoming years.

Le marché mondial des engrais à libération contrôlée devrait atteindre 1,50 milliard USD d’ici 2025, contre 13,67 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025 . Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2015 et 2016, l’année de base de calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

La pénurie de cultures vivrières et les conditions climatiques défavorables déplacent l’attention des agriculteurs vers une agriculture durable et créent des opportunités pour la croissance du marché des engrais à libération contrôlée. Selon un article publié par Fertiliseur & Pesticides PVT Ltd, il a été déclaré que d’ici 2020, la demande d’engrais en Inde devrait augmenter d’environ 41,6 millions de tonnes et devrait croître à un rythme plus rapide dans les parties est et sud. du pays par rapport à la région nord et ouest. Divers partenariats stratégiques entre entreprises sont en cours entre des acteurs clés, par exemple Compo GmbH et BASF SE. En outre, les entreprises ont également développé des logiciels et des applications pour améliorer la qualité des récoltes et maintenir leur emprise sur le marché, par exemple Haifa Chemicals, a introduit Haifa NutriNet,

Détails du segment de marché crucial :

Par type (stabilisateurs à libération lente, enrobés et à l’azote),

Utilisation finale (agriculture, céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, légumes, fruits et cultures de plantation),

Application (application foliaire, fertirrigation, sol et autres modes d’application)

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation de la production d’engrais et de produits à base d’urée à travers le monde

Augmentation des taux d’application d’engrais dans les pays en développement

Politiques et réglementations gouvernementales favorables, demande croissante du marché pour les cultures à haute valeur ajoutée

Inefficacité des coûts

Mauvaise gestion des engrais à libération contrôlée

Quelles sont les évolutions récentes du marché ?

With the latest and updated market insights mentioned in the report, businesses can concentrate to enhance their marketing, promotional and sales strategies. Business market research report help you stay up-to-date about the entire market and also offer holistic view of the market.

Strategic Points Covered in Table of Content of Controlled Release Fertilizer Market:

Chapter 1: Introduction, Definition, Specifications, Classification and Scope the Controlled Release Fertilizer market 2019

Chapter 2: Exclusive Summery like Industry chain structure, Manufacturer cost structure, suppliers, etc

Chapter 3: Displays Trends, Drivers and Challenges of the Controlled Release Fertilizer market

Chapter 4: By the study of SWOT analysis it displays sales analysis, investment analysis, market analysis, etc

Chapter 5: It evaluates the market by segments, by countries and by manufacturers with revenue, share and sales by key countries in these various regions.

Chapter 6: Evaluate the leading manufacturers of the Global Controlled Release Fertilizer market which consists of its Competitive Landscape, Peer Group Analysis, BCG Matrix & Company Profile

Chapter 7: Controlled Release Fertilizer Research Findings and Conclusion, Appendix, system and information source

