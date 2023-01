marché des encres à décharge pour l’industrie textile devrait croître à un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La croissance rapide de l’industrie textile dans les économies émergentes devrait considérablement stimuler le marché des encres de décharge. En éjectant l’encre utilisée dans le processus de blanchiment ou de teinture, la zone imprimée est sans contact et aucune sous-couche blanche n’est requise sur les tissus foncés. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché des fibres d’encre de décharge. L’utilisation de la nanotechnologie dans les encres à décharge pour transformer le secteur de l’impression textile dans les pays en développement crée des opportunités pour le marché mondial des encres à décharge.

Data Bridge Market Research prévoit que la décharge d’encre sur le marché de l’industrie textile était de 114,13 millions de dollars en 2021 et atteindra 220,82 millions de dollars en 2029, enregistrant un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. Des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement et le réseau. Dispositions des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

définition du marché

L’encre à décharge est une encre à base d’eau qui utilise un activateur pour extraire les colorants des fibres naturelles, puis ajoute les colorants de couleur souhaités par les consommateurs, elle est donc légère et très douce. Les encres déchargées sont utilisées sur des fibres naturelles telles que 100% chanvre ou coton et des vêtements à partir de certains mélanges naturels ou synthétiques tels que des mélanges de coton ou de polyester. Les leaders du marché ont besoin d’une spécialisation dans les encres de décharge pour s’assurer que les vêtements peuvent être bien imprimés. Les encres déchargées sont la meilleure solution pour une impression de couleur claire, douce, légère et très détaillée sur des vêtements de couleur foncée.

développement récent

En septembre 2019, FUJIFILM Corporation a présenté ses produits à Labelexpo Europe. Ce nouveau produit convient à un certain nombre d’applications d’encre d’imprimerie. Avec ce produit, la société a acquis une grande réputation sur le marché mondial.

En janvier 2019, PolyOne Corporation a lancé des encres d’impression à base d’eau lors de l’Imprinted Sportswear Show. Des couleurs vives peuvent être obtenues en utilisant des encres de décharge du marché de l’industrie textile. Avec ce lancement, la société a acquis une grande reconnaissance sur l’ensemble du marché.

Couverture du marché mondial des encres à décharge dans l’industrie textile

Les encres déchargées sur le marché de l’industrie textile sont classées en fonction du type de processus, du type de décharge et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type de processus

sérigraphie analogique

impression rotative analogique

type de décharge

décharge de colorant

décharge directe

Autre

application

tissu en coton vêtements en fibres naturelles Autre



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Encre à décharge dans l’industrie textile

Le paysage concurrentiel du marché de l’encre à décharge dans l’industrie textile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et la largeur des produits. , l’application est incluse. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée aux encres de décharge sur le marché de l’industrie textile.

Certains des principaux acteurs opérant dans les encres de décharge sur le marché de l’industrie textile sont :

T-Plex (France)

MagnaColors (Royaume-Uni)

Suyok Industries (Inde)

Innovateur (Royaume-Uni)

Incoin (Turquie)

PolyOne Corporation (États-Unis)

Dongguan Winnerjet Imprimante Consommables Co., Ltd.(중국)

FX Pigments Pvt. Ltd. (Inde)

Créer Saastha (Inde)

Décharge d’encre dans la dynamique du marché de l’industrie textile

chauffeur

industrie de la mode émergente

L’industrie de la mode se développe à un rythme rapide dans le monde entier avec la croissance continue des grandes usines de confection dans les pays en développement. En outre, l’essor de l’industrie du divertissement accroît le besoin de similitude dans les costumes et les vêtements dans le monde entier, ce qui contribue à la croissance des encres à décharge sur le marché mondial de l’industrie textile.

Demande croissante d’encre à décharge de colorant

Les encres à libération de colorant domineront la croissance du marché mondial, car le processus de libération de colorant fournit de meilleures teintes aux tissus en tissu sans dispersion de couleur dans les espaces indésirables du tissu. Il est principalement utilisé pour concevoir des tissus teints afin de rendre les tissus plus doux. Par conséquent, les encres à décharge colorées occupent une part importante des encres à décharge sur le marché mondial de l’industrie textile.

chance

Demande croissante de t-shirts imprimés dans les établissements d’enseignement

Il y a une tendance croissante aux t-shirts, vestes et sweats à capuche imprimés dans les établissements d’enseignement. Ces vêtements imprimés se composent du logo de l’institution ou de l’organisation ainsi que d’autres motifs spéciaux. En conséquence, on peut s’attendre à des perspectives de développement importantes pour les t-shirts imprimés dans les établissements d’enseignement, ce qui stimulera la demande d’encres de décharge dans l’industrie textile et créera d’énormes opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision.

contrainte/défi

L’incapacité de répondre à l’offre et à la demande de matières premières en raison des fluctuations de prix et des blocages constituera un problème majeur pour la croissance du marché. Le coût élevé associé aux activités de recherche et développement, les conditions de marché défavorables causées par l’épidémie de coronavirus et le coût élevé de la conversion des technologies d’impression analogiques aux technologies d’impression numérique réduiront le taux de croissance du marché. La disponibilité accrue d’alternatives créera également des défis pour le marché.

Discharge Ink dans ce rapport sur le marché de l’industrie textile fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et en termes de poches de revenus émergentes. Opportunités. Changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et avantages des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur les encres à décharge sur le marché de l’industrie textile, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

