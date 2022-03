Marché des émetteurs DAB Asie-Pacifique 2021 Meilleure stratégie réalisable qui vous aidera à augmenter vos revenus jusqu’en 2028 | Elenos S.R.L., Gates Air, Inc., Rohde & Schwarz

Le marché des émetteurs DAB en Asie-Pacifique devrait passer de 23,20 millions de dollars US en 2021 à 39,72 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des émetteurs DAB en Asie-Pacifique» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché. attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des émetteurs DAB Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le DAB facilite la transmission efficace des programmes en réduisant la consommation d’énergie de la diffusion et de la transmission d’un grand nombre de programmes. La technologie radio numérique révolutionne l’industrie des communications avec ses avantages par rapport à la technologie radio analogique. La technologie DAB offre une couverture accrue jusqu’à 20 % par rapport aux radios analogiques en filtrant les bruits de fond indésirables. Les radios numériques offrent également le cryptage en standard. L’efficacité supérieure des émetteurs DAB par rapport à la radio FM analogique contribue à sa capacité à prendre en charge davantage de services radio sur la même bande passante. Le DAB est plus fort en ce qui concerne le bruit et l’évanouissement par trajets multiples pour l’écoute mobile, ce qui propulse la croissance du marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur les émetteurs DAB Asie-Pacifique sur – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00026598

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Elenos S.R.L.,

• Gates Air, Inc.,

• Rohde & Schwarz,

• Systèmes à large bande uniques de DOL Technologies Inc.

Les signaux DAB sont transmis dans la bande, sur le canal avec plusieurs stations transportées dans le même spectre de fréquences. Au site de transmission, le signal est compressé à l’aide d’algorithmes MPEG (Moving Picture Experts Group) et modulé à l’aide d’un multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence codé (COFDM). Le DAB offre plusieurs avantages par rapport à la transmission analogique conventionnelle, tels qu’une qualité sonore améliorée, des effets de décoloration réduits, une immunité renforcée et une réduction du bruit et d’autres interférences. Un récepteur DAB comprend un petit écran pour fournir des informations sur le contenu audio. Certaines stations DAB diffusent des bulletins d’actualités, sportifs et météorologiques de dernière minute.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique Transmetteur DAB. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Asie-Pacifique Transmetteur DAB pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Asie-Pacifique Transmetteur DAB. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Asie-Pacifique Transmetteur DAB.

Segmentation du marché des émetteurs DAB en Asie-Pacifique

Par type

• Émetteurs DAB à faible puissance

• Émetteurs DAB de puissance moyenne

• Émetteur DAB haute puissance

Par utilisateur final

• Diffuseurs

• Les opérateurs de réseaux

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché sur les émetteurs DAB Asie-Pacifique sur – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00026598

La recherche sur le marché Asie-Pacifique des émetteurs DAB se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des émetteurs DAB Asie-Pacifique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Asie-Pacifique Transmetteur DAB.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/