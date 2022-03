Marché des emballages médicaux stériles Le marché des emballages médicaux stériles devrait atteindre 76,1 milliards USD d’ici 2028

La fréquence croissante des maladies infectieuses, la demande croissante d’emballages médicaux stériles et hygiéniques et la croissance de la population gériatrique devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir

La taille du marché mondial des emballages médicaux stériles devrait passer de 37,1 milliards USD en 2020 à un montant stupéfiant de 76,1 milliards USD en 2028, démontrant un TCAC de 9,7 % tout au long de la période de prévision. La croissance du marché mondial est principalement due à la prévalence croissante des troubles aigus et chroniques, à l’incidence croissante des maladies contagieuses, aux normes de sécurité renforcées pour les emballages médicaux et aux améliorations technologiques des techniques d’emballage médical. La stérilisation joue un rôle essentiel dans les emballages médicaux car elle offre une barrière solide contre la transmission bactérienne ou microbienne. Par conséquent, la non-réutilisabilité et une barrière microbienne robuste font de l’emballage médical stérile la forme d’emballage médical la plus sûre et la plus efficace. Ce type d’emballage protège le produit médical ou pharmaceutique emballé de la chaleur, de l’humidité et des conditions environnementales extrêmes. Les emballages médicaux stériles sont constitués de matériaux tels que le plastique (y compris le LDPE, le HDPE, le PVC, etc.), le métal, le verre, le papier et le carton. De plus, les caractéristiques les plus importantes des emballages médicaux stériles sont une durabilité accrue, une résistance à la déchirure robuste, une durée de conservation prolongée et une barrière microbienne.

La croissance du marché mondial des emballages médicaux stériles est encore stimulée par la plus grande sensibilité des nourrissons et des personnes âgées aux maladies infectieuses, l’augmentation rapide du taux de visites ambulatoires et d’admissions à l’hôpital, le nombre croissant d’interventions chirurgicales et la demande croissante d’équipements médicaux stériles et désinfectés. . L’expansion du secteur du transport et de la logistique et l’augmentation des expéditions de produits pharmaceutiques créent de nombreuses opportunités pour la croissance du marché mondial des emballages médicaux stériles. Cependant, la croissance du marché est entravée par les normes rigides établies par des organismes de réglementation comme la FDA américaine concernant les emballages médicaux stériles.

Perspectives concurrentielles :

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial de l’emballage médical stérile, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Amcor Plc

DuPont

Sonoco

ProAmpac

Tekni-Plex

Techinipaq Inc.

Steripack Ltd.

Wipak Group

Nelipak Healthcare

Principaux points saillants du rapport :

Sur la base du type, le segment des plateaux thermoformés devrait devenir le principal segment de marché au cours de la période prévue. La conception polyvalente, la flexibilité supérieure et l’excellente biocompatibilité des barquettes thermoformées en font une solution d’emballage brillante. Ces plateaux protègent le produit pharmaceutique emballé contre les dommages ou la casse. Ils sont hautement personnalisables et peuvent également être moulés en différentes formes et tailles.

Sur la base des matériaux, le segment du plastique devrait représenter le chiffre d’affaires le plus élevé du marché dans les années à venir. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante de polymères hautes performances, tels que le LDPE, le HDPE, le PVC et le PET, pour la production de conteneurs de sang, de flacons et d’ampoules, de seringues préremplies, de flacons stériles, de fermetures et de pochettes.

Parmi les principales régions de marché, le marché des emballages médicaux stériles en Amérique du Nord a conservé la plus grande part du marché mondial en 2020. La propagation rapide du COVID-19 et d’autres maladies contagieuses, la sensibilisation du public à l’importance de la santé et de l’hygiène, les progrès technologiques dans le domaine médical l’emballage et l’augmentation des dépenses de consommation en produits de santé ont propulsé la croissance du marché de la région.

Les sociétés bien établies impliquées sur le marché mondial des emballages médicaux stériles comprennent Amcor Plc, DuPont, Sonoco, ProAmpac, Tekni-Plex, Techinipaq Inc., Steripack Ltd., Wipak Group, Nelipak Healthcare, GS Medical Packaging et Oliver Healthcare Packaging.

Aux fins du présent rapport, le marché mondial des emballages médicaux stériles a été segmenté en fonction du type, du matériau, de l’application, de la méthode de stérilisation et de la région :

par type (revenu, Milliards USD ; 2018-2028)

Bouteilles

stériles Bouchons stériles Plateaux

thermoformés

et ampoules

Seringues préremplies

Inhalateurs

Sacs et pochettes

Blisters et coques

Wraps

Autres

Par matériau (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Plastique Chlorure de polyvinyle (PVC) Polyéthylène haute densité (HDPE) Polyéthylène basse densité (LDPE) Polypropylène

Métal Acier inoxydable Feuille d’aluminium

Verre

Papier et carton

Autres

Par application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Équipement chirurgical et médical

Pharmaceutique et biologique

Produits de diagnostic in vitro

Implants médicaux

Autres

Par méthode de stérilisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Stérilisation chimique Stérilisation

rayonnement

stériles :

analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

médicauxMarché de l’emballage

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial Emballage médical stérile

