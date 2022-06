Marché des emballages en plastique du commerce électronique 2021 couvrant les principaux facteurs moteurs et les perspectives concurrentielles jusqu’en 2030

Le marché mondial des emballages en plastique pour le commerce électronique était évalué à 18,2 milliards USD en 2021 , et il devrait atteindre 64,7 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 17,2 % au cours de la période 2022-2030. Le marché des emballages en plastique du commerce électronique comprend différents types de produits, tels que les sachets, les emballages de protection, comme les coussins d’air, les emballages à bulles, les films rétractables et d’autres types de produits, tels que les étiquettes et les rubans. La chaîne d’approvisionnement complète du commerce électronique évolue à un rythme important, et les co-packers et les marques ont besoin d’emballages qui suivent le rythme tout en résistant aux rigueurs de ce canal. Les petites et moyennes marques proposant des produits de niche ont constaté que le commerce électronique soutenait leur croissance.

Les principaux moteurs du marché étudié comprennent la prolifération de la vente au détail en ligne et l’émergence d’une présence omnicanal, ainsi que l’utilisation croissante d’emballages en plastique biodégradables pour la vente au détail en ligne. Les entreprises adoptent une stratégie de distribution omnicanal pour leurs produits, y compris l’achat en ligne, alimentant la croissance des emballages plastiques du commerce électronique. Les frontières entre les différents canaux de vente diminueront encore plus, offrant une expérience d’achat transparente aux consommateurs. Les facteurs qui entravent la croissance du marché comprennent les réglementations sur l’utilisation du plastique, la pollution due à la génération d’importants déchets plastiques via les canaux de commerce électronique et le manque d’exposition aux bonnes pratiques de fabrication.

Cependant, de nombreux acteurs du commerce électronique se tournent vers des matériaux d’emballage durables, augmentant ainsi l’utilisation des bioplastiques. En juin 2021, le détaillant en ligne orienté vers les entreprises Btab a annoncé des matériaux d’emballage durables pour l’exécution du commerce électronique dans toutes ses opérations. L’entreprise utilisera des matériaux d’emballage à la fois recyclables et biodégradables. Btab entreprend de multiples mesures dans l’industrie des bioplastiques pour répondre aux exigences de durabilité, notamment le développement d’emballages avancés, biodégradables et recyclables dans les systèmes de recyclage existants

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/e-commerce-plastic-packaging-market

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des emballages en plastique pour le commerce électronique

Pendant la pandémie, le passage des achats physiques aux achats virtuels s’est accéléré, obligeant la plupart des entreprises à migrer des opérations sur site vers le cloud. COVID-19 a élargi la clientèle du commerce électronique au-delà de la génération Y et des natifs du numérique pour inclure des personnes de tous âges. Même si les commandes de confinement sont supprimées, de nombreuses personnes continueront à utiliser ce canal de vente, modifiant fondamentalement le paysage de la vente au détail.

L’European Plastics Converters (EuPC) comprend 50 000 PME et s’efforce actuellement d’atténuer les effets de cette crise. Les industries et les gouvernements concentrent entièrement leurs efforts sur la gestion des crises. Ils ont suspendu toutes les activités non essentielles pendant les 12 prochains mois pour se concentrer sur la santé et la sécurité des citoyens européens. Même si les achats en ligne chutent à nouveau après la reprise des achats en magasin, la part du commerce électronique dans le commerce de détail devrait augmenter de manière significative et permanente. Selon une nouvelle étude de Loqate, 69 % des détaillants ont signalé une augmentation massive de la valeur moyenne des commandes (AOV) de leurs ventes en ligne.

En outre, de nombreuses entreprises d’emballage en plastique pour le commerce électronique qui ne sont pas en mesure d’augmenter leur production en réponse à une forte demande ne pourront pas survivre sur le marché post-pandémique, car la plupart des organisations qui dépendent de ces entreprises d’emballage se sont déjà tournées vers de nouvelles entreprises pour répondre à la demande du marché.

Dynamique du marché mondial des emballages en plastique pour le commerce électronique

Moteurs : Prolifération croissante de la vente au détail en ligne et émergence de la présence omnicanale

Les dernières années ont vu un changement continu d’achat des consommateurs vers le commerce électronique et loin des magasins physiques. Cependant, la tendance du commerce électronique qui était censée être une trajectoire ascendante lente et régulière s’est transformée en une augmentation significative en raison des habitudes d’achat pandémiques. Sur une voie parallèle, la réalisation omnicanale a pris pied. Les détaillants sont mis au défi d’offrir à leurs clients une expérience d’achat supérieure, peu importe où le produit est expédié. L’objectif est de faire les bons choix d’emballage qui ont un impact positif sur la qualité, la rapidité et les coûts d’expédition.

La conception des emballages pourrait aider les marques à surmonter de manière significative les défis de l’ère omnicanal. Par exemple, remplacer les canettes en aluminium et le verre par des sachets souples et des contenants en PET prêts pour le commerce électronique évite les dommages. Il réduit le besoin d’emballages de protection supplémentaires, de polysacs et d’emballages secondaires, réduisant considérablement les coûts, ce qui favorise l’utilisation d’emballages en plastique. Une stratégie d’emballage spécifique au canal fonctionne bien pour de nombreuses entreprises, en particulier les marques de commerce électronique plus agiles telles que la société de kits de repas Hello Fresh et la marque de brosses à dents Goby.

Défis : Manque d’exposition aux bonnes pratiques de fabrication

Les préoccupations croissantes concernant les additifs utilisés dans la fabrication de certains plastiques vierges compliquent le recyclage ou présentent des risques pour la santé humaine ou écologique. Pour les fabricants de plastiques recyclés, l’incertitude quant à la présence de ces additifs dans les déchets plastiques peut entraver complètement le recyclage. Le manque d’informations et de transparence concernant l’utilisation d’additifs dans certains flux de déchets plastiques constitue donc un obstacle important au recyclage accru de ces produits.

Les gouvernements des pays du G7 sont prêts à relever ces défis de fabrication de plastique par les interventions politiques suivantes : la création de normes de certification pour les plastiques recyclés ; création d’exigences pour collecter et recycler tous les types de produits en plastique ; la facilitation d’une meilleure coordination et communication tout au long de la chaîne de valeur des plastiques, notamment par la promotion de systèmes d’information sur les produits chimiques ; et les restrictions sur l’utilisation d’additifs dangereux dans la fabrication des matières plastiques.

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/e-commerce-plastic-packaging-market?opt=2950

Portée de l’emballage plastique mondial pour le commerce électronique

L’étude classe le marché des emballages en plastique du commerce électronique en fonction du type de produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Pochettes et sacs

Emballage de protection Oreillers d’air Emballage à bulles Autres produits d’emballage de protection

Films rétractables

Autres types de produits Étiquettes Bandes



Par les utilisateurs finaux Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Électronique grand public et médias

Nourriture et boisson

Produits de soins personnels

Mode et Habillement

Entretien de la maison et ameublement

Autres industries utilisatrices finales

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des emballages de protection devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Le marché mondial des emballages en plastique pour le commerce électronique est divisé en sachets et sacs, emballages de protection, films rétractables et autres types de produits en fonction du type de produit . En 2021, les emballages de protection représentaient la plus grande part de marché, avec 35,2 % de la part des revenus du marché. Les fournitures d’emballage de protection sont des articles conçus pour protéger et protéger un produit contre les dommages potentiels ou la destruction pendant le transport ou le stockage. Selon les marchandises qu’ils contiennent, les emballages de protection sont fréquemment utilisés comme composant principal de l’emballage d’un produit ou comme type supplémentaire de fourniture d’emballage.

Les consommateurs accordent plus d’attention à la durabilité de l’emballage de leurs envois, car les ventes du commerce électronique ont bondi dans le cadre du mandat de maintien à domicile lié à la COVID-19. L’un de ces matériaux d’emballage de protection durable est Flexi-Hex, une solution à base de papier 100 % recyclé qui protège divers produits fragiles des industries du sport, des boissons, de l’industrie, de l’automobile et de la marine. Il peut être étendu et tiré sur l’objet à protéger. Cette conception efficace économise de l’espace, protège les produits et est recyclable et compostable.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/e-commerce-plastic-packaging-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages en plastique pour le commerce électronique s’est segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 18,2 % au cours de la période de prévision. En Asie-Pacifique, la Chine représente la plus grande part de marché. En raison de la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne, de la prolifération des options de paiement, des événements d’achat en ligne, y compris des offres d’une journée attrayantes et de l’amélioration de l’infrastructure logistique, la Chine est l’un des pays émergents où le secteur du commerce électronique se développe rapidement.

L’Inde est la région de la région Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 19,5 % au cours de la période de prévision. En raison de l’augmentation de la population, de l’évolution des modes de vie, de l’augmentation des niveaux de revenu et de la croissance de l’économie, la demande indienne d’emballages pour le commerce électronique a augmenté. Le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur viserait à utiliser le réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) pour définir des protocoles de catalogage, de recherche de fournisseurs et de découverte de prix afin de normaliser le processus d’intégration des détaillants sur les plateformes de commerce électronique. Avec l’intérêt plus large du pays et de ses citoyens, le département aspire à offrir des opportunités égales à tous les acteurs du marché pour tirer le meilleur parti de l’écosystème du commerce électronique.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/e-commerce-plastic-packaging-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des emballages en plastique du commerce électronique est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Amcor PLC, Pregis LLC, Sealed Air Corporation, Sonoco Products Company, Storopack Hans Reichenecker GmbH, Berry Global Inc., Huhtamäki Oyj, CCL Industries Inc., Clondalkin Flexible Packaging et ProAmpac LLC .