Marché des emballages de transport consignés: tendances, statistiques commerciales mises à jour et méthodologie de recherche

Le marché des emballages de transport consignés augmentera à un taux de 5,9 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Réduction croissante du coût du cycle de la chaîne d’approvisionnement et réduction des coûts opérationnels qui agissent comme un facteur essentiel du marché des emballages de transport consignés.

Analyse concurrentielle : marché mondial des emballages de transport consignés

Le marché mondial des emballages de transport consignés est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des emballages de transport consignés pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des emballages de transport consignés

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement dans les emballages de transport consignés sont NEFAB GROUP, IFCO SYSTEMS, Rehrig Pacific Company, RPS Group, Schoeller Allibert, Schaefer Systems International Inc., 1stWebbing/Segenhoe Investments Ltd, Amatech Inc., Lamar Packaging Systems, Polymer Logistics NV, CABKA Group, Del-Tec Packaging, CHEP, DS Smith, Ecopac Power Ltd., Eltete TPM Ltd., Georg Utz Holding AG, Greif, KUEHNE + NAGEL, Loadhog, Monoflo International Inc. et Smurfit Kappa.

Définition du marché : marché mondial des emballages de transport consignés

Les méthodes traditionnelles d’emballage qui ne sont pas biodégradables par nature et ne peuvent pas être réutilisées dans le cycle opérationnel ont accru les préoccupations concernant l’environnement et le réchauffement climatique, augmentant les friches et les décharges. Avec l’utilisation d’emballages de transport consignés, les entreprises adoptent des méthodes d’emballage vertes respectueuses de l’environnement. L’emballage de transport consigné est une méthode d’utilisation des mêmes composants et méthodes d’emballage sur une plus longue période. Il utilise des matériaux qui sont de nature à haute résistance, durables et qui peuvent être recyclés à la fin de leur cycle de fonctionnement.

Facteurs de marché:

Réduction du coût du cycle de la chaîne d’approvisionnement et réduction des coûts opérationnels ; ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché

La nature respectueuse de l’environnement de la méthode d’emballage en raison des caractéristiques de réutilisation devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché :

L’exigence d’importants investissements en capital pour l’intégration et le lancement de systèmes d’emballage de transport consignés dans le cycle économique devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des emballages de transport consignés

Par matériel Verre Plastique Métal Bois Papier et carton Les autres

Par produit Conteneurs Fûts & Barils Palettes Caisses Calage protecteur Sacs réutilisables Supports

Par demande Automobile nourriture et boissons Bien de consommation Industriel Commerce électronique Pharmaceutique Logistique et commerce électronique Électronique et semi-conducteurs Construction



Développements clés sur le marché :

En janvier 2018, Brookfield Business Partners a annoncé avoir accepté d’acquérir une part majoritaire de Schoeller Allibert auprès de JPMorgan Chase & Co. Avec cette acquisition, la société devrait se concentrer davantage sur des solutions respectueuses de l’environnement, améliorant également ses portefeuilles de produits.

En février 2017, NEFAB GROUP a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Foldy Pac Nordic AB. Avec cette acquisition, NEFAB espère élargir son portefeuille de produits pour les solutions d’emballage de transport.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète du marché et prévisions

Définition du marché, compréhension du concept d’emballage de transport consigné

Moteurs du marché et contraintes de l’industrie

Segmentations de marché et parts de marché réparties entre elles

Les acteurs clés du marché et leur analyse

