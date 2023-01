marché des emballages compostables Partager 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

La taille du marché mondial des emballages compostables devrait être de 84,70 milliards USD en 2021 et atteindre 137,04 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 8,35 % sur la période de prévision (2021-2027). Les emballages compostables représentent une méthode d’emballage écologique et durable. La sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages biodégradables et compostables conduit à l’adoption élevée de solutions respectueuses de l’environnement dans leurs offres. Divers attributs d’emballage, tels que l’apparence du produit, sont d’autres facteurs qui varient selon le matériau utilisé dans les emballages compostables. L’industrie alimentaire et des boissons joue un rôle essentiel dans la conduite du marché des emballages compostables.

Facteurs affectant le marché des emballages compostables au cours de la période de prévision

La sensibilisation croissante aux emballages écologiques dans les économies développées augmente le taux d’adoption des emballages compostables dans les grandes entreprises, telles que le groupe Unilever, la société Coca-Cola et Danone. Ces entreprises adoptent des emballages durables ou compostables pour conserver leur clientèle, ce qui stimule le marché des emballages compostables à travers le monde.

En raison des progrès technologiques, des entreprises telles que Smurfit Kappa Group, Amcor Limited, ont augmenté leurs investissements dans les emballages écologiques, offrant des opportunités de croissance au marché des emballages compostables.

Suite à l’augmentation de la gestion et de la production de déchets plastiques, de nombreux gouvernements ont interdit les matériaux d’emballage en plastique. Ainsi, les acteurs du marché se tournent progressivement vers les emballages écoresponsables, ce qui accompagne la croissance du marché des emballages compostables.

Le coût élevé des emballages et la concurrence entre les acteurs du marché pour le développement d’emballages durables affectent la croissance du marché à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché des emballages compostables

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’emballages compostables a considérablement augmenté en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages écologiques. De nombreuses entreprises, telles que The Coca-Cola Company, ont commencé à utiliser des emballages compostables et ont déclaré les stratégies d’emballages respectueux de l’environnement qui ne nuisent pas à la nourriture et à l’environnement. Par conséquent, une croissance considérable de la valeur marchande peut être projetée en 2020, après le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de la structure basée sur le type d’emballage, le processus et l’utilisateur final.

Le marché des emballages compostables a été segmenté en fonction des matériaux –

Emballage à base d’amidon

Plastiques compostables

Papier compostable

Le marché des emballages compostables a été segmenté en fonction de l’application –

Des boites

Sacs

Autres

Le marché des emballages compostables a été segmenté en fonction de l’industrie d’utilisation finale –

Nourriture et boissons

Ménage

Agriculture

Médicaments

Autres

Perspectives régionales du marché des emballages compostables

Le marché des emballages compostables a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des emballages compostables, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché des emballages compostables au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages compostables comprennent

Le marché des emballages compostables est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs des emballages compostables opérant sur le marché mondial comprennent –

BASF SE

Biome Bioplastics Limitée

Était-il

Braskem (Brésil)

Innovia Films Limitée

Mitsubishi Chemical Corporation

NatureWorks

Novamont

Technologies plantiques

tipa-corp ltd.

Toray Industries

Total Corbion PLA .

Le rapport sur le marché des emballages compostables fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages compostables couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des emballages compostables comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des emballages compostables