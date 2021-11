Marché des emballages anti-contrefaçon | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | 3M, DuPont, ZIH Corp, SICPA HOLDING SA

Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter un rapport de recherche tel que le marché Emballage anti-contrefaçon, qui est devenu tout à fait vital dans ce marché en évolution rapide. Les informations et analyses de marché les plus récentes effectuées dans ce rapport mettent clairement en évidence le marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir.

L’attention portée aux joueurs écrasants AVERY DENNISON CORPORATION, CCL Industries, 3M, DuPont, ZIH Corp, SICPA HOLDING SA, AlpVision, Applied DNA Sciences, Savi Technology, Authentix Inc., Ampacet Corporation, 3D AG, TraceLink, Advanced Track & Trace, BrandWatch Technologies, Impinj Inc., TruTag Technologies Inc., Arjo Solutions, MicroTag Temed Ltd. et Agfa-Gevaert Group, entre autres acteurs nationaux et mondiaux

Voyons pourquoi le rapport mérite d'être considéré-

Le marché des emballages anti-contrefaçon augmentera à un taux de 12,20% pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation des lois et réglementations appliquées par les gouvernements est un facteur essentiel qui stimule le marché des emballages anti-contrefaçon.

L’emballage anti-contrefaçon est défini comme le processus de sécurisation du produit, de sorte que la contrefaçon et la contrefaçon des produits puissent être prévenues et évitées. L’emballage implique le revêtement du produit et ce revêtement étiqueté avec des marques d’identification uniques pour chaque produit individuel afin qu’ils puissent être suivis et tracés et que toute tentative de contrefaçon soit entravée.

L’augmentation de l’attention portée par les fabricants à la protection de la marque est le principal facteur d’intensification de la croissance du marché, ainsi que l’augmentation de la technologie de suivi et de traçabilité pour maintenir une chaîne d’approvisionnement efficace, la croissance croissante de l’industrie mère, l’attention croissante des fabricants et des propriétaires pour les systèmes anti-contrefaçon, croissance croissante de l’industrie applicable, croissance croissante de l’industrie des matériaux et de l’emballage, technologie de pointe croissante dans le suivi, politiques gouvernementales favorables croissantes, dilution croissante des chaînes d’approvisionnement et intégration facile croissante dans les nouvelles technologies sont les principaux facteurs parmi d’autres propulsant la croissance de l’anti -marché des emballages contrefaits. De plus, la sensibilisation accrue des consommateurs,

Réalise une segmentation globale du marché des EMBALLAGES ANTI-CONTREFAÇON : ce rapport d’étude de marché bien informé offre des opportunités lucratives en décomposant des données de marché complexes en segments sur la base de –

Par technologie (code-barres, RFID, hologramme, marqueurs, encres et filigranes, autres),

Fonctionnalités d’utilisation (fonctionnalités manifestes, fonctionnalités cachées),

Utilisateur final (chaussures, vêtements et vêtements)

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des emballages anti-contrefaçon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

