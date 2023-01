Marché des emballages aérosols – Étude approfondie sur l’analyse et les prévisions d’impact du COVID19 par régions, types de produits et taux de croissance les plus performants

Marché des emballages aérosols – Étude approfondie sur l’analyse et les prévisions d’impact du COVID19 par régions, types de produits et taux de croissance les plus performants

‘ Marché mondial des emballages en aérosol‘ ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les emballages aérosols présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les emballages en aérosol. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les aérosols aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages d’aérosols était évalué à 6,72 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,75 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,76 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

L’aérosol est un emballage efficace s’il atteint le bon mélange de valve, de formulation de concentré de produit et d’assemblage de conteneur. Le dispositif à valve est la partie de l’emballage aérosol par laquelle les remplissages du récipient sont émises. La vanne doit résister à la pression imposée par le produit concentré. La boîte ou le récipient dans lequel l’aérosol sera rempli doit contribuer à la forme du concentré de produit émis et doit être résistant à la corrosion. L’aluminium, le plastique, le caoutchouc et l’acier inoxydable sont quelques-uns des principaux matériaux utilisés pour fabriquer des pièces de vannes. Les aérosols sont utilisés dans les soins personnels, les cosmétiques, les aliments, les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les insecticides , les traitements de l’air, les nettoyants, les peintures, les polissoirs et le jardinage.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Volume (moins de 100 ml, 100 ml – 250 ml, 251 ml – 500 ml, plus de 500 ml), matériau (verre, verre enduit, acier étamé, acier inoxydable, aluminium, plastique), type de produit (aérosols , Autres), Application (Cosmétiques et soins personnels, Produits ménagers, Produits automobiles/industriels, Autres), Type de cannette (Collé, Mur en forme, Mur droit) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts China Aluminium Cans Holdings Ltd. (Chine), Linhardt (Allemagne), Precision Valve Corporation (États-Unis), Nampak Limited (Afrique du Sud), Montebello Packaging (États-Unis), Crown (États-Unis), Summit Packaging Systems (États-Unis), Alucon (Thaïlande ), Exal Corporation (États-Unis), BWAY Corporation (États-Unis), Mitani Valve Co. Ltd. (Japon), Ball Corporation (États-Unis), Lindal Group (Allemagne), Aptar Group Inc. (États-Unis), CCL Industries (Canada), Coster Tecnologie Speciali SpA (Italie), Ardagh Group SA (Luxembourg), Perfektup (Turquie), Bharat Containers (Inde), TUBEX Aluminium Tubes (Autriche) Opportunités de marché Nombre croissant d’avancées dans les technologies d’emballage

Utilisations croissantes des produits personnels

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des emballages en aérosol

Conducteurs

Demande croissante d’emballages aérosols à base d’aluminium et de plastique

Les fabricants développent la fabrication d’emballages aérosols en aluminium et en plastique en raison de l’augmentation de la demande d’emballages aérosols en aluminium et en plastique en raison de leur légèreté, de leur recyclage et de leur empreinte carbone moindre, ce qui augmente la demande de l’industrie des soins personnels et ce facteur devrait être la raison de la croissance du marché.

Augmenter la demande dans le secteur pharmaceutique

Les emballages en aérosol sont largement utilisés pour les bandages en spray et l’application de médicaments destinés à un usage topique. Ils sont également utilisés pour l’administration par pulvérisation de médicaments dans plusieurs cavités corporelles. Les emballages en aérosol sont également utilisés pour administrer des médicaments comme les antiseptiques locaux, les analgésiques locaux, les anesthésiques locaux et les anti-inflammatoires.

Augmenter la demande de bombes aérosols

Les bombes aérosols sont extrêmement utilisées pour l’emballage en raison de leur fonction hermétique, ce qui signifie que le produit à l’intérieur ne peut pas se renverser ou fuir. Ces canettes sont particulièrement utiles pour les petits enfants ou les animaux de compagnie qui pourraient être intrigués par un déversement étrange sur le sol. Les bombes aérosols sont également inviolables et inviolables.

Opportunités

L’utilisation croissante de produits tels que les déodorants, les laques pour cheveux et autres par la population jeune dans le monde entier, le stockage facile ainsi que le confinement de l’aérosol, le nombre croissant d’avancées dans les technologies d’emballage vont probablement accélérer la croissance du marché des emballages en aérosol dans le période à venir. D’autre part, de nouvelles innovations dans la forme et la conception des emballages aérosols créeront davantage d’opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des emballages aérosols au cours de la période de prévision.

De plus, l’innovation durable dans les emballages aérosols est à la tête du taux de croissance du marché et augmente les ventes d’emballages aérosols. De plus, cela correspond à la tendance durable actuelle du marché qui permet à l’industrie de survivre sur le marché.

Contraintes/ Défis

Les fluctuations de prix des matières premières et les problèmes de réglementation agissent comme des contraintes de marché pour la croissance du marché des emballages en aérosol au cours de la période de prévision. De plus, certains propulseurs utilisés dans les aérosols sont extrêmement toxiques. L’effet de refroidissement des propulseurs extrêmement volatils peut provoquer une gêne sur la peau lésée, créant de nombreuses difficultés rencontrées lors de la formulation de l’aérosol lorsque le médicament n’est pas soluble dans le propulseur. Ce sont les principales contraintes du marché qui entraveront le taux de croissance du marché des emballages aérosols.

Ce rapport sur le marché des emballages aérosols fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages en aérosol, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché. .

Développement récent

En avril 2021, Crown Holdings Inc. avait déclaré une collaboration stratégique avec KPS Capital Partners en concluant un accord définitif, LP afin de vendre son activité européenne de fer blanc qui comprend 44 installations industrielles dans 17 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique produit bouchons métalliques et aérosol. Grâce à cet objectif d’augmenter leur clientèle, de renforcer leur empreinte à l’échelle mondiale.

En mars 2021, Trivium Packaging a déclaré le développement de sa réutilisation et de son recyclage de l’aluminium des bombes aérosols en Amérique latine par le partenariat Creando Concienca. Cette initiative en Argentine vise à accroître la sensibilisation et à accélérer les pratiques de durabilité des consommateurs pour un environnement respectueux de l’environnement.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des aérosols:

China Aluminium Cans Holdings Ltd. (Chine)

Linhardt (Allemagne)

Precision Valve Corporation (États-Unis)

Nampak Limited (Afrique du Sud)

Montebello Packaging (États-Unis)

Couronne (États-Unis)

Systèmes d’emballage Summit (États-Unis)

Alucon (Thaïlande)

Excel Corporation (États-Unis)

BWAY Corporation (États-Unis)

Mitani Valve Co. Ltd. (Japon)

Ball Corporation (États-Unis)

Groupe Lindal (Allemagne)

Aptar Group Inc. (États-Unis)

CCL Industries (Canada)

Coster Special Technologies SpA (Italie)

Ardagh Group SA (Luxembourg)

Perfectup (Turquie)

Conteneurs Bharat (Inde)

Tubes en aluminium TUBEX (Autriche)

Segmentation du marché :

Le marché des emballages aérosols est segmenté en fonction du volume, du matériau, du type de produit, du type de boîte et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Volume

Moins de 100 ml

100 ml – 250 ml

251 ml – 500 ml

Plus de 500 ml

Matériel

Un verre

Verre enduit

Acier étamé

Acier inoxydable

Aluminium

Plastique

type de produit

Bombes aérosols

Autres

Peut taper

Encolure

Mur en forme

Mur droit

Application

Cosmétiques et soins personnels

Produits menagers

Produits automobiles/industriels

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché des emballages en aérosol

Le marché des emballages en aérosol est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, volume, matériau, type de produit, type de canette et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des emballages aérosols sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des emballages d’aérosols en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante d’emballages aérosols dans cette région. L’Amérique du Nord domine le marché des emballages d’aérosols en raison de l’augmentation du revenu disponible de la population et de la demande croissante de produits de soins personnels dans cette région.

Au cours de la période projetée, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides ainsi que de la croissance du revenu disponible des habitants de cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Emballage aérosol?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des aérosols?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

– Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Emballage aérosol?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Emballage aérosol?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des aérosols auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales des aérosols?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

