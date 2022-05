Marché des éléments de terres rares 2022 | Recherche complète et taux de croissance par régions jusqu’en 2028

APERÇU DU MARCHÉ

Les éléments de terres rares se trouvent ensemble dans les gisements d’éléments de terres rares, leur concentration et leur distribution varient les unes des autres. La raison pour laquelle ces éléments sont qualifiés de « rares » est qu’ils ne se trouvent pas couramment dans des concentrations commercialement réalisables. Les terres rares sont classées en deux groupes, à savoir les terres rares légères et les terres rares lourdes. Les Japonais qualifient souvent ces éléments de terres rares de « graines de technologie » car ils présentent de multiples propriétés.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des éléments de terres rares jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux avec un accent particulier sur la tendance du marché mondial une analyse. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des éléments de terres rares avec une segmentation détaillée du marché par produit, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des éléments de terres rares et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Sur la base du produit, le marché mondial des éléments de terres rares est segmenté en cérium, dysprosium, erbium, scandium et autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des éléments de terres rares est segmenté en polissage, phosphores, céramiques, métallurgie et autres.

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

:

Dépendance des technologies vertes vis-à-vis des terres rares et concentration des entreprises sur la recherche et le développement.

Application extensive d’éléments de terres rares dans les voitures électriques et hybrides et dans la fabrication de batteries.

Incrémentation de l’application du sc et de l’ium dans les industries aérospatiales.

Contraintes:

Approvisionnement incohérent et exploitation minière illégale.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des éléments de terres rares de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des éléments de terres rares dans ces régions.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES ÉLÉMENTS DE TERRES RARESCOVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’industrie chimique et des matériaux est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations, telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux, à la suite de cette pandémie. La fermeture de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers biens. En outre, diverses entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les principaux développements du marché des éléments de terres rares en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des éléments de terres rares devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante d’éléments de terres rares sur le marché mondial.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des éléments de terres rares. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Alcane Resources Ltd.

Arafura Resources Limited

Avalon Rare Metals Inc.

China Rare Earth Holdings Limited

Great Western Minerals Group Ltd.

Greenl and Minerals Ltd.

Lynas Corporation Ltd.

Molycorp Inc.

Quest Rare Minerals Ltd.

Rare Element Resources Ltd

